मोदी-योगी के खिलाफ बड़े बोल पड़ गया भारी, गिरफ्तारी के बाद अहमद ने मांगी माफी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के रहने वाले अहमद ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी अहमद को गिरफ्तार कर लिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 28, 2026, 06:20 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम युवक द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UP के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ गया है. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी युवक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अभद्र टीप्पणी मामले को लेकर माफी मांगता दिख रहा है. 

यह मामला मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के सैदपुर खुर्द गांव का है. इसी गांव का रहने वाला 21 वर्षीय युवक अहमद ने सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर PM मोदी और CM योगी को गाली देते हुए वीडियो अपलोड करता था. आरोपी युवक का वीडियो वायरल होने के बाद आलाधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस ने तुरंत आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है. 

मीडिया रिपोर्ट के मताबिक आरोपी युवक अहमद ने सोशल मीडिया पर आकाश चौधरी नाम से अपनी फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई हुई थी, जिस पर वह हाथ में कलावा बांधकर और सर पर पुलिस की टोपी लगाकर फोटो डालता था. इस अकाउंट की गहनता से जांच कर रही है. 

इस मामले में पुलिस ने जहां आरोपी युवक को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है. वहीं, इस मामले पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी और CM योगी के खिलाफ एक युवक ने अभद्र टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस घटना की जानकारी मिली, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज किया गया और आरोपी युवक को गिरफ्तार किया गया. उन्होंन कहा कि आरोपी युवक अहमद के खिलाफ नियमानुसार कठोरता कार्रवाई की जा रही है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

muslim newsUttar Pradesh newsminority newsToday News

