PM मोदी-CM योगी को गाली देने वाले पर पुलिसिया तांडव, पुलिस के कंधों पर रईस पहुंचा थाने

PM Modi-CM Yogi Abuse Case: मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पुलिस ने एक अधेड़ शख्स को गिरफ्तार किया है.आरोपी की थाने की एक वीडियो भी सामने आई है, जहां पुलिस वाले उसे कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 05:22 PM IST

पीएम मोदी-सीएम योगी गाली देने के आरोपी गिरफ्तार
पीएम मोदी-सीएम योगी गाली देने के आरोपी गिरफ्तार

Muzaffarnagar News Today: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का एक मामला सामने आया है. यह मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के भटवाड़ा गांव का है, जहां एक अधेड़ उम्र के शख्स ने सार्वजनिक स्थल पर दोनों नेताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया. इस घटना की एक वीडियो भी सामने आई है, जिसमें आवाज तो सुनाई पड़ रही है लेकिन चेहरा साफ नहीं है. 

कथित आरोपी की पहचान रईस के रुप में हुई है. यह घटना 31 अक्टूबर की बताई जा रही है. आरोप है कि रईस ने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दीं और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो गांव के कुछ लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दिया.

जांच के बाद पुलिस ने 60 साल के आरोपी रईस को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, रईस के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उसे थाने लाया गया तो उसकी हालत ऐसी थी कि वह पुलिसकर्मियों के कंधों पर चढ़कर कोतवाली पहुंचा. पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

इस घटना को लेकर पुलिसिया कार्रवाई और फिर आरोपी रईस का पुलिस के कंधों पर चढ़कर आना संदेह के घेरे में है. वायरल वीडियो में आरोपी शख्स का चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है. वीडियो में जिस शख्स के जरिये गाली देने की आवाज आ रही है, वह नशे में लग रहा है. इसकी वजह यह है कि वह खुद नशा करने की बात स्वीकार करते हुए कह रहा है कि अगर उसने ऐसा कर लिया तो क्या गलत किया. दूसरी तरफ कथित आरोपी रईस की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से घायल दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि महज आरोप के आधार पर ही पुलिस ने कोर्ट और कानून को दरकिनार कर फैसला कर दिया है. 

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार वर्मा ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि "एक शख्स के जरिये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला सामने आया था. वीडियो के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली." एसएसपी संजय के मुताबिक, पुलिस ने जांच के बाद आरोपी की पहचान कर ली है. इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. 

एसएसपी ने बताया कि आरोपी रईस ने 31 अक्टूबर 2025 को भटवाड़ा कस्बे में खुलेआम सार्वजनिक स्थल पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इस मामले में शिवकुमार नाम के शख्स की शिकायत पर थाना बुढ़ाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी शख्स को कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सार्वजनिक रूप से नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'मिया भाई की डेयरिंग नहीं चलेगी' हिमंता की जुबान ने फिर उगली नफरत की जुबान!

 

