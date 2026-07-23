/UP News: धर्म परिवर्तन केस में मदरसा संचालक कारी हिफ्ज-उर-रहमान और जुबैर अंसारी को कोर्ट ने दी जमानत

कोर्ट के इस फ़ैसले को केस के शुरुआती दौर में बचाव पक्ष की बड़ी कानूनी जीत बताया जा रहा है. मेराजुद्दीन ने कोर्ट को बताया कि FIR में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और पुरानी रंजिश के आधार पर केस दर्ज किया गया है. उन्होंने अदालत को बताया कि कारी हफ़्ज़ुर रहमान के मामले में और जिस महीने में धर्म परिवर्तन की घटना होने का आरोप है. वह करीब आठ साल पुराना है, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लागू नहीं था, इसलिए बाद में बना कानून उस महीने की घटना पर लागू हो सकता है. बचाव पक्ष ने यह भी बात उठाई कि जिस व्यक्ति के बारे में धर्म परिवर्तन की बात कही गई, उसका गार्जियन या कोई काबिल इमाम, प्रॉसिक्यूशन के आरोपों को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है.