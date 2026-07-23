/UP News: धर्म परिवर्तन केस में मदरसा संचालक कारी हिफ्ज-उर-रहमान और जुबैर अंसारी को कोर्ट ने दी जमानत

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Muzaffarnagar Conversion Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक स्पेशल कोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामले में कारी हिफ्ज-उर-रहमान और जुबैर अंसार को एंटीसिपेटरी बेल दे दी. बचाव पक्ष ने आरोपों को बेबुनियाद और पुरानी रंजिश पर आधारित बताया. कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में आरोप मजबूत नहीं लग रहे हैं. दोनों पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल जज (SCST एक्ट) अनुराग पंवार ने कारी हफीजुर रहमान और जुबैर अंसारी को ज़मानत दे दी.
कोर्ट के इस फ़ैसले को केस के शुरुआती दौर में बचाव पक्ष की बड़ी कानूनी जीत बताया जा रहा है. मेराजुद्दीन ने कोर्ट को बताया कि FIR में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और पुरानी रंजिश के आधार पर केस दर्ज किया गया है. उन्होंने अदालत को बताया कि कारी हफ़्ज़ुर रहमान के मामले में और जिस महीने में धर्म परिवर्तन की घटना होने का आरोप है. वह करीब आठ साल पुराना है, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून लागू नहीं था, इसलिए बाद में बना कानून उस महीने की घटना पर लागू हो सकता है. बचाव पक्ष ने यह भी बात उठाई कि जिस व्यक्ति के बारे में धर्म परिवर्तन की बात कही गई, उसका गार्जियन या कोई काबिल इमाम, प्रॉसिक्यूशन के आरोपों को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट रिकॉर्ड में नहीं है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, मुजफ्फरनगर में कुछ दिन पहले एक मदरसा संचालक के कारी हिफजुर्रहमान और उनके बेटे जुबैर अंसारी पर हिंदू संगठन के लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया था. इसके बाद यूपी पुलिस नेगैर-कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और दूसरे धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. मुकदमा होने के बाद आरोपी अदालत का रुख किया और कोर्ट ने दोनों को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी.
मदरसा संचालक ने क्या दी दलील
मदरसा संचालक के कारी हिफजुर्रहमान और उनके बेटे जुबैर अंसारी के खिलाफ रतनपुरी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. दोनों आरोपियों ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का डर है और वे खुद को बेगुनाह बताते हुए दावा कर रहे हैं कि हिंदू संगठन उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने अग्रिम ज़मानत की भी मांग की. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. सभी तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी.