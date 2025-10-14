Advertisement
Zee Salaam

मुजफ्फरनगर में मुंतलिब की पीट-पिटकर हत्या, बाइक टक्कर के बाद चल रही थी दुश्मनी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बाइक टक्कर के बाद मुंतलिब और उसके ही गांव के एक युवक के बीच दुश्मनी चल रही थी. अब एक परचुन की दुकान में मुंतलबि की हत्या कर दी गई है. इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 14, 2025, 04:37 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 24 वर्षीय मुंतलिब नाम के एक युवक को उसके गांव के ही कुछ युवकों ने पीट-पीटकर निर्मम हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रही है और सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है. 

दरअसल, दो महीने पहले मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ी गांव निवासी मुंतलिब और उसके ही गांव के दूसरे युवक सहमान के बीच बाइक की टक्कर को लेकर रंजिश चल रही थी. इसी टशन को लेकर बीते सोमवार रात्रि सहमान ने धोखे से फोन कर मुंतलिब को अपनी परचून की दुकान पर बुलाया. इस दुकान पर आरोपी सहमान के दोस्त साजिद पहले से ही मौजूद था. 

मुंतलिब परचून की दुकान पर पुहंचा. उसके बाद सहमान और उसके दोस्त साजिद ने मुंतलिब की जमकर पिटाई कर दी. यहीं नहीं मुंतलिब को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया. झगड़े की सूचना पर मुंतलिब के परिजन जब दुकान पर पहुँचे तो दोनों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए जिसके बाद घायल मुंतलिब को परिजनों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना के बाद आला अधिकारी ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जांच-पड़ताल की और मृतक मुंतलिब का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. 

वहीं, एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत की माने तो थाना क्षेत्र चरथावल के गांव कुल्हेड़ी से चरथावल पुलिस को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट करने और उसकी हत्या करने के संबंध में सूचना मिली थी. इस घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल SP सीटी द्वारा और CO सदर और बाकी अन्य फील्ड यूनिट की टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया.

एसपी सिटी सत्यनारायण ने कहा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कोशिश कर रही है. इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है और तत्काल इस पूरी घटना में जो भी अभियुक्त संलिप्त रहे हैं उनकी पहचान करते हुए घटना का खुलासा किया जाएगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

