सऊदी अरब में साजिद ने की आत्महत्या; पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी नोकझोंक

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के निवासी एक युवक साजिद ने सऊदी अरब में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. साजिद ने बीते 4 फरवरी को उस समय आत्महत्या की, जब वह इंडिया में अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. बातचीत के दौरान किसी मामूली विवाद के चलते नाराज होकर युवक साजिद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया.

मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड निवासी 28 वर्षीय साजिद 16 अगस्त 2025 को पहली बार सऊदी अरब में फैमिली ड्राइविंग के काम पर गया था. साजिद की आत्महत्या की खबर पत्नी गुलअफशा ने अन्य परिजनों को दी गई. जिसके बाद परिजन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी साजिद का सऊदी से शव के आने का इंतजार कर रहे हैं.

आपको बता दें कि साजिद की शादी बरला गांव निवासी गुलअफशा के साथ 2020 में हुई थी, जिससे उसे दो बेटे भी हैं. परिजनों का कहना है कि सऊदी अरब में कागज फॉर्मेट ली इतनी ज्यादा है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो शव आने में बहुत दिन लग जाते हैं. अब परिजन साजिद का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पर साजिद का एक छोटा भाई और ममेरा भाई भी रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

साजिद के बड़े भाई मोहम्मद खालिद ने बताया कि 4 फरवरी की बात है उसने सुसाइड किया है वहां पर फांसी लगा करके कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है बाकी घर में ऐसा कोई विवाद नहीं था. मोहम्मद खालिद ने बताया कि साजिद की मौत हुए 7 दिन हो गए हैं, उन्होंने बताया कि बीते 10 फरवरी को साजिद की शव का पोस्टमार्टम हुआ है. उन्होंने बताया कि साजिद की मौत हुए काफी दिन हो चुका है, ऐसे में शव को जब तक भारत लाएंगे, तब तक शव पूरी तरीके से खराब हो चुका हगा. इसलिए अब विचार है की सऊदी में ही साजिद की शव को दफना दिया जाए.