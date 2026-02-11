Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3106306
Zee SalaamIndian Muslimसऊदी अरब में साजिद ने की आत्महत्या; पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी नोकझोंक

सऊदी अरब में साजिद ने की आत्महत्या; पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी नोकझोंक

Uttar Pradesh News: सऊदी अरब में काम करने वाले उत्तर प्रदेश के एक युवक ने पत्नी से वीडियो कॉल पर बातचीत की, इस दौरान दोनों में मामूली विवाद हुआ, जिसके बाद युवक ने आत्महत्या कर ली. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:08 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के निवासी एक युवक साजिद ने सऊदी अरब में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया. साजिद ने बीते 4 फरवरी को उस समय आत्महत्या की, जब वह इंडिया में अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. बातचीत के दौरान किसी मामूली विवाद के चलते नाराज होकर युवक साजिद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. 

मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड निवासी 28 वर्षीय साजिद 16 अगस्त 2025 को पहली बार सऊदी अरब में फैमिली ड्राइविंग के काम पर गया था. साजिद की आत्महत्या की खबर पत्नी गुलअफशा ने अन्य परिजनों को दी गई. जिसके बाद परिजन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी साजिद का सऊदी से शव के आने का इंतजार कर रहे हैं.

आपको बता दें कि साजिद की शादी बरला गांव निवासी गुलअफशा के साथ 2020 में हुई थी, जिससे उसे दो बेटे भी हैं. परिजनों का कहना है कि सऊदी अरब में कागज फॉर्मेट ली इतनी ज्यादा है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाए तो शव आने में बहुत दिन लग जाते हैं. अब परिजन साजिद का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही करने की सोच रहे हैं, क्योंकि वहां पर साजिद का एक छोटा भाई और ममेरा भाई भी रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

साजिद के बड़े भाई मोहम्मद खालिद ने बताया कि 4 फरवरी की बात है उसने सुसाइड किया है वहां पर फांसी लगा करके कारण अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है बाकी घर में ऐसा कोई विवाद नहीं था. मोहम्मद खालिद ने बताया कि साजिद की मौत हुए 7 दिन हो गए हैं, उन्होंने बताया कि बीते 10 फरवरी को साजिद की शव का पोस्टमार्टम हुआ है. उन्होंने बताया कि साजिद की मौत हुए काफी दिन हो चुका है, ऐसे में शव को जब तक भारत लाएंगे, तब तक शव पूरी तरीके से खराब हो चुका हगा. इसलिए अब विचार है की सऊदी में ही साजिद की शव को दफना दिया जाए.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newsUttar Pradesh newsSajid Suicide in Saudi Arabiaminority newsToday News

Trending news

muslim news
सऊदी अरब में साजिद ने की आत्महत्या; पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी नोकझोंक
muslim news
मुस्लिम विरोधी वीडियो मामले में बैकफुट पर BJP, सोशल मीडिया को-कन्वीनर पर की कार्वाई
Babri Masjid
मुसलमान ही नहीं चाहता एक और 'बाबरी मस्जिद'; अब हुमायू कबीर निकालेंगे ‘बाबरी यात्रा’
muslim news
14 फरवरी को AIMIM मनाएगी 'दारुस्सलाम दिवस'; औरंगाबाद से हैदराबाद तक होगी मेगा रैली
muslim news
मदरसा टीचर के घर पर ED की छापेमारी; पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप
muslim news
बाराबंकी में मजार–मदरसा आमने-सामने; प्रतिबंधित संगठन PFI से संबंधों की होगी जांच
muslim news
KGMU में स्थित मजारों के बचाव में AIMIM; कार्रवाई होने पर दी ये बड़ी चेतावनी!
Violence in Train
एसी कोच में रेलवे स्टाफ ने यात्री की दाढ़ी खींची, टोपी फेंकी और मारा; मोबाइल भी छीना
Bangladesh Election 2026
अपना भविष्य तय करने के लिए तैयार है बांग्लादेश की अवाम; अब सिर्फ दो कदम की दूरी
Pakistan News
लाहौर में बलूच नेताओं का विरोध प्रदर्शन, जबरन गुमशुदगियों पर तत्काल रोक की मांग