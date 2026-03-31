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महज 1700 की ईदी की वजह से खत्म हो गया 4 आदमी का परिवार; बहन से जलन में बीवी का तांडव!

UP Suicide Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से पत्नी का ननद से जलन ने पूरा परिवार खत्म कर दिया. ईद के दौरान पति का अपनी बहन को महज चंद रुपये ईदी देना भारी पड़ गया. ईदी देने की बात पत्नी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने हंगामा खड़ा कर दिया. इसके बाद पति पत्नी ने मासूम बच्चों के साथ जीवन लीला समाप्त कर ली.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:10 PM IST

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प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां ईद का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक परिवार ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने इलाके को झकझोर कर रख दिया.  बताया जा रहा है कि महज कुछ रुपयों की ईदी को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले में पति-पत्नी ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ जान दे दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. इस दौरान एसएसपी संजय वर्मा भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. 

फिलहाल पुलिस ने चारों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है. यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट इलाके का है. यहां इरशाद अपनी पत्नी नोरिन, दो साल के बेटे आहिल और सात महीने की बेटी अक्शा के साथ रहता था. बताया जा रहा है कि ईद के दौरान इरशाद ने अपनी बहन के घर 1700 रुपये की ईदी दी थी. यह बात पत्नी को इतना नागवार गुजरी कि उसने हंगामा खड़ा कर दिया. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच मनमुटाव था. 

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यह विवाद रात में भी जारी रहा. सुबह करीब 3 बजे से 5 बजे तक दोनों के बीच कहासुनी होती रही, जिसके बाद माहौल शांत हो गया. लेकिन दोपहर करीब 12 बजे जब पड़ोसियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा, तो वहां का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए. परिवार के चारों सदस्य मृत अवस्था में पड़े थे.

मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे की स्थिति देखी तो बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था. पत्नी नोरिन एक तरफ पड़ी हुई थी, जबकि इरशाद फांसी के फंदे पर लटका मिला. इस घटना की जानकारी तुरंत आला अधिकारियों को दी गई. सूचना मिलते ही एसएसपी संजय वर्मा मौके पर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का बारीकी से निरीक्षण किया. साथ ही फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर सबूत जुटाने का काम शुरू कर दिया. 

पुलिस के मुताबिक, फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही वजहों का खुलासा हो सकेगा. इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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