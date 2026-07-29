/बेटियों की तालीम के लिए दान कर दी करोड़ों की जमीन, फिर भी नहीं बन सका स्कूल

दरअसल, मुज़फ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत के निर्दलीय चैयरमैन जहिर फारुकी ने एक साल पहले अपनी 3 करोड़ रुपये की कीमत की 8 बीघा जमीन स्कूल बनाने के लिए दान दे दी. उन्होंने बेटियों (लड़कियां) की परेशानी क़ो देखते हुए यह कदम उठाया था, ताकि स्कूल बन जाने के बाद बेटियों को परेशानी न हो और उन्हें आसानी से तालीम मिल सके. लेकिन जमीन दान किए हुए एक साल बीत गया है और अब तक उस जमीन पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव तक पास नहीं हो पाया है. बेटियों के लिए स्कूल बनवाने के लिए चैयरमैन ने मुज़फ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक के कई चक्कर लगा चुके है, लेकिन अभी तक शासन द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है.