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बेटियों की तालीम के लिए दान कर दी करोड़ों की जमीन, फिर भी नहीं बन सका स्कूल

Uttar Pradesh News: मुजफ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारुकी ने बेटियों की तालीम को बढ़ावा देने के लिए करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की 8 बीघा जमीन स्कूल निर्माण हेतु दान कर दी. एक साल बीत जाने के बावजूद स्कूल निर्माण का प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा और इंतजार बना हुआ है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 29, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:50 PM IST
बेटियों की तालीम के लिए दान कर दी करोड़ों की जमीन, फिर भी नहीं बन सका स्कूल

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