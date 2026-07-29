/बेटियों की तालीम के लिए दान कर दी करोड़ों की जमीन, फिर भी नहीं बन सका स्कूल

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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मकामी नेता जहिर फारुकी ने स्कूल बनाने के लिए अपनी 8 बीघा जमीन दान में दे दी. दावा किया जा रहा है कि 8 बीघे जमीन की कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है. हैरानी की बात यह है कि उन्होंने स्कूल बनाने के लिए जमीन दान में दे दी, लेकिन जमीन दान देने के एक साल बात भी स्कूल बनने का प्रस्ताव भी पास नहीं हो सका. अब जनता क़ो इंतजार है कब सरकार यहां पर स्कूल स्थापित करती है.
दरअसल, मुज़फ्फरनगर के पुरकाजी नगर पंचायत के निर्दलीय चैयरमैन जहिर फारुकी ने एक साल पहले अपनी 3 करोड़ रुपये की कीमत की 8 बीघा जमीन स्कूल बनाने के लिए दान दे दी. उन्होंने बेटियों (लड़कियां) की परेशानी क़ो देखते हुए यह कदम उठाया था, ताकि स्कूल बन जाने के बाद बेटियों को परेशानी न हो और उन्हें आसानी से तालीम मिल सके. लेकिन जमीन दान किए हुए एक साल बीत गया है और अब तक उस जमीन पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव तक पास नहीं हो पाया है. बेटियों के लिए स्कूल बनवाने के लिए चैयरमैन ने मुज़फ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक के कई चक्कर लगा चुके है, लेकिन अभी तक शासन द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है.
बता दें कि उत्तराखंड बॉर्डर के बाद ये पहला कस्बा पुरकाजी है, जिसमें आजादी के बाद कोई भी इंटर तक का सरकारी स्कूल नहीं है, जिसकी मांग लगातार कस्बा वासी उठा रहे है, लेकिन अब तक ये स्कूल स्थापित नहीं हो सका है. चैयरमैन जहीर फारुकी के जरिए अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही सबसे पहले अपनी 8 बीघा भूमि दान की और उसके बाद स्कूल बनाने के लिए सरकार क़ो प्रस्ताव भेजा. मुज़फ्फरनगर जिलाधिकारी के जरिए भी जिला विद्यालय निरीक्षक से जाँच कराकर शासन क़ो प्रस्ताव भेज दिया है. अब जनता क़ो इंतजार है कब सरकार यहां पर स्कूल स्थापित करती है.