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मीट कटिंग सेंटर पर छापेमारी से हड़कंप; प्रतिबंधित मांस बेचने की शिकायत पर हुई कार्रवाई

Muzaffarpur Meat Cutting Center Raid: बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस बेचने की सूचना पर जिला प्रशासन ने बड़ी छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान 21 पशुओं को रेस्क्यू किया गया और कई दुकानों से मांस के सैंपल जांच के लिए भेजे गए. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चली इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 11, 2026, 11:12 AM IST

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Muzaffarpur Meat Cutting Center Raid: बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस बेचने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की. इस दौरान 21 जानवरों को रेस्क्यू किया गया. साथ ही संबंधित मीट कटिंग सेंटर से सैंपल को कलेक्ट कर जांच में भेजा गया है. ताकि इस बात का पता चल सके कि ये मांस प्रतिबंधित गोवंश के मांस है या नहीं? मास कटिंग सेंटर पर छापेमारी की यह कार्रवाई SDM और डीएसपी की अगुवाई में हुई, इस छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा. जिला प्रशासन की टीम ने कहा कि दोषियों पर सख़्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

छापेमारी के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. मीट कटिंग सेंटर पर छापेमारी की खबर से मीट कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया. दरअसल, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है. इस जानकारी के बाद एसडीएम ईस्ट तुषार कुमार, एसडीपीओ विनीता सिन्हा और सीओ महेंद्र कुमार शुक्ला के साथ भारी संख्या में बीएमपी के पुलिस जवानों के साथ ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के महेशबाबू चौक के निकट मस्जिद गली में छापेमारी की और कटिंग के लिए रखे गए गौवंश से जुड़े 21 पशुओं को रेस्क्यू किया गया.

इस दौरान विभिन्न दुकानों से मांस के सैंपल लिए गये हैं.पुलिस और जिला प्रशासन के इस कार्रवाई से मांस कारोबारियों मे हड़कंप मच गया,कई दुकानदार दुकान बंद करके निकल गये. छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल, RAP के जवान मौजूद थे. कई घंटे तक चली इस रेड में पुलिस ने कई जानवरों को भी मुक्त कराया है.

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डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि लिखित सूचना मिली थी उसी आलोक में ये कार्रवाई की गई है, कुछ महीने पहले भी कई दुकानों को सील किया गया था. जिसमें आज कई दुकानों की सील टूटी मिली, जिसपर कार्रवाई की जाएगी, वहीं प्रतिबंधित मांस की पुष्टि होने पर सख़्ती से कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. वहीं, SDM पूर्वी तुषार कुमार ने कहा कि फिलहाल सैंपल ले लिया गया है, इसकी जांच के बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी. 

 

 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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