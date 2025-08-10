मुजफ्फरनगर में अभिषेक-बिट्टू ने मौलाना की दाढ़ी नोची, टोपी फाड़ी और कैश लूटा, वीडियो वायरल

Muzaffarpur News Today: देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है. नफरत की यह आग अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, राजस्थान से निकल कर बिहार तक पहुंच गई, जहां एक मुस्लिम नौजवान को उसकी दाढ़ी और टोपी की वजह से बहुसंख्यक समाज के लोगों ने हमला कर दिया और बेरहमी से पिटाई. जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गए. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के परू थाना क्षेत्र की है. यहां एक शख्स को महज उसकी धार्मिक पहचान की वजह से दबंगों ने मारपीट की और फिर पीड़ित से कैश लूट लिया. इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़ित की टोपी फाड़ दी और दाढ़ी नोचते ही जातिसूचक गालियां दी. पीड़ित के जरिये पुलिस में मामला दर्ज कराने के बावजूद दस दिन से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आरोयपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. उल्टा अब आरोपी पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं और केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला 1 अगस्त का है. पीड़ित मोहम्मद कौसर हाफिज, जो सरैया थाना क्षेत्र के दामोदर छापड़ा गांव के रहने वाले हैं. घटना वाले दिन दोपहर में जुमे की नमाज पढ़कर और अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाकर जाफरपुर से बसैठा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में पेशाब करने के लि लिए जैसे ही वह गद्दोपुर हनुमान मंदिर से कुछ दूरी पर रुके, 5 से 7 लड़कों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद कथित तौर पर बेवजह दबंगों ने मुस्लिम शख्स से गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर मारपीट करने लगे.

आरोपियों ने छीन लिया कैश

कौसर हाफिज का आरोप है कि अभिषेक कुमार और बिट्टू कुमार नाम के बदमाशों ने उन्हें "मुस्लिम कटुवा" कहकर जातिसूचक अपमानजनक भद्दी गालियां दीं और उनकी दाढ़ी तक उखाड़ दी. इसके बाद एक आरोपी ने फोन कर कई अन्य 5 लड़कों को बुला लिया, जो लाठी-डंडा और हथियार से लैस थे. इन लोगों ने पीड़ित मुस्लिम नौजवान को बुरी तरह पीटा और जेब से 10,300 रुपये छीन लिए.

आरोपियों ने पीड़ित मोहम्मद कौसर हाफिज ने बताया कि आरोपियों ने उन पर अचानक हमला किया. मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं ने उन लोगों को पहली बार देखा है. उन्होंने बताया कि मैं जाफरपुर में पढ़ाता हूं. यही नहीं आरोपियों ने एक वीडियो भी बनाया और कथित तौर पर लड़की लाने का आरोप लगाते हुए वीडियो को वायरल कर दिया, ताकि पीड़ित की छवि खराब की जा सके.

आरोपी दे रहे हैं धमकी

इस दौरान अभिषेक कुमार और बिट्टू कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर कौसर हाफिज की बाइक से तोड़ फोड़ कर बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. जब गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले. पीड़ित ने पारू थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पीड़ित परिवार का कहना है कि अब आरोपी लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं.

पीड़ित मुस्लिम नौजवान के पिता मोहम्मद रहमतुल्ला ने बताया कि आरोपियों के जरिये उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकी दे रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि आरोपियों के कुछ लोग पुलिस में की गई शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, ऐसा न करने पर मारपीट, लूटपाट या किसी दूसरे झूठे आरोप में में फंसाने की धमकी दी. घटना के दस बीत जाने के बावजूद पीड़ित परिवार दहशत में है.

पुलिस ने क्या कहा?

पारू थाना के एसएचओ चंदन कुमार ने बताया कि इस घटना के संबंध में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने दावा किया है कि पीड़ित मौलान घटना के समय एक लड़की के साथ थे. हालांकि, आरोपियों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है. एसएचओ ने बताया कि 412/25 के दर्ज शिकायत की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

