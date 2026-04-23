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मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े गोलियों की बौछार, केस वापस न लेने को लेकर मुस्लिम महिला पर हमला

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े ई-रिक्शा सवार मुस्लिम महिला पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई. परिजनों ने संबंधित अपराधियों के खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज कराया था. अपराधियों ने पुराने प्रेम प्रसंग के मामले में दर्ज केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया और हमला किया. पुलिस जांच में जुटी है और CCTV खंगाले जा रहे हैं.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:28 PM IST

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मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े गोलियों की बौछार, केस वापस न लेने को लेकर मुस्लिम महिला पर हमला

Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है. मुजफ्फरपुर में बाइक सवार दो अपराधियों ने ई-रिक्शा सवार एक मुस्लिम महिला पर दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, बाइक सवार अपराधी गोलीबारी की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. महिला के परिजनों ने संबंधित अपराधी के खिलाफ पुराने प्रेस प्रसंग के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था. 

दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज से बखरी जाने वाली सड़क की है. गोली से घायल महिला की पहचान बोचहा थाना क्षेत्र के बहरामपुर निवासी मदीना खातून के रूप में हुई है. घायल महिला को कई गोलियां मारने की बात सामने आ रही है.

दरअसल, घायल महिला मदीना खातून अपनी भाभी ज़ोया खातून के साथ इलाज कराने बोचहा से शहर पहुंची थी और इलाज कराने के बाद ई-रिक्सा रिजर्व कर अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवरब्रिज के पास बाइक सवार दो अपराधियों ने पहले ई-रिक्सा को रुकवाया और एक अपराधी ई-रिक्सा के भीतर घुस गया और मदीना की भाभी को थप्पड़ मारते हुए धमकी दी. अपराधियों ने धमकाते हुए कहा, "केस नहीं उठाओगी तो जान से जाओगी" इसके बाद बदमाशों ने मदीना खातून पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए. 

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महिला को एक गोली हाथ, एक गोली पेट और एक गोली उस के फेफड़े के पास लगने की बात सामने आ रही है. पीड़िता के परिजन ने बताया कि घटना के पीछे पुराना प्रेम प्रसंग का विवाद चल रहा है. घायल महिला के साथ जा रही पीड़िता की भाभी ज़ोया खातून ने बताया कि मदीना का मोहम्मद शमशाद शेख नामक युवक के साथ पिछले पांच वर्षों से संबंध था. उसने आरोप लगाया है कि आरोपी शमशाद ने मदीना से करीब 10-12 लाख रुपये भी लिए थे,जब मदीना ने शादी का दबाव बनाया, तो उसने इनकार कर दिया और अपना फोन बंद कर लिया.

इस मामले को लेकर मदीना ने बोचहां थाने में कांड संख्या 24/26 दर्ज कराया था. इसी केस को वापस लेने के लिए लगातार धमकियाँ मिल रही थीं और आज यह जानलेवा हमला किया गया है.घटना की सूचना मिलते ही अहियापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायल महिला को इलाज के लिए तुरंत SKMCH में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही हैं और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया कि अहियापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल ओवर ब्रिज के समीप ई रिक्शा सवार महिला को गोली मारी गई है और उसे इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भेजा गया है और महिला के परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया है कि पूर्व के केस को वापस लेने का दबाव बनाने को लेकर गोली मारी गई है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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