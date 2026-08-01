'यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं', हैदराबाद के अपार्टमेंट में महिला का बयान वायरल

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Hyderabad News: देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी बढ़ गई है कि मुस्लिम समुदाय के लिए अपने घरों से बाहर रहना मुश्किल हो गया है. कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर या दुकान किराए पर लेने में परेशानी हो रही है. इसी बीच, हैदराबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने कथित तौर पर एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने वाले मुस्लिम परिवार से कहा कि वहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है. महिला ने खुद को सरकारी कर्मचारी बताया.
30 जुलाई की देर रात सोशल मीडिया पर इस घटना का एक वीडियो सामने आया. इसमें नदीम नाम का एक व्यक्ति उस "सरकारी कर्मचारी" महिला से बहस करता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसने उसे बताया था कि अपार्टमेंट मुसलमानों को नहीं बेचे जाएंगे. नदीम महिला से पूछता है, "आप बाहर एक बोर्ड क्यों नहीं लगा देतीं कि यहां मुसलमानों को आने की इजाजत नहीं है? क्या यह हमारी सरकार का नियम है या आपकी सोसाइटी का?" महिला लगातार सवालों को टालती रही और चली गई. फिर नदीम महिला से बार-बार पूछा कि सोसाइटी में किसी मुसलमान को अपार्टमेंट न खरीदने देने की क्या वजह है, लेकिन महिला ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया. नदीम जवाब पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह वहां से चली गई.
नदीम ने कहा, "एक सोसाइटी में रहते हुए आप ऐसी बातें कर रही हैं? आप बहुत घटिया और बदतमीज़ी भरी बातें कर रही हैं. प्लीज बताइए, यहां मुसलमानों को क्यों नहीं आने दिया जा रहा?" नदीम यह कहता रहा, जबकि महिला लिफ़्ट में बैठकर चली गई. नदीम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 6,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह तेलंगाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं और कभी-कभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को आसान भाषा में समझाने वाले वीडियो भी बनाते हैं. उन्होंने बताया कि घटना को रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन निकालने से पहले महिला ने बदतमीज़ी से बात की थी. नदीम ने कहा, "जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, तो वह चुप हो गई और कुछ नहीं बोली."
हैदराबाद के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक महिला पर मुस्लिम परिवार को फ्लैट न देने और "यहां मुसलमानों के लिए जगह नहीं" कहने का आरोप लगाया गया है। pic.twitter.com/NSZU4F7EVJ
— तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) August 1, 2026
नदीम ने क्या कहा?
उन्होंने महिला को बताया कि उन्हें और उनके माता-पिता को अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक खाली फ्लैट के बारे में पता चला था और वे उसे खरीदने की योजना बना रहे थे. नदीम ने कहा, "इसलिए हम वहां गए. जैसे ही हम लिफ़्ट के पास पहुंचे, उसने बहुत बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया." महिला ने पूछा, "आप कौन हैं? आप यहां क्यों आए हैं?" जब नदीम ने जवाब दिया कि वह बिक्री के लिए उपलब्ध फ़्लैट देखने आए हैं, तो महिला ने कथित तौर पर कहा, "किसने कहा कि वे यह जगह मुसलमानों को देंगे? यहां मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है और न ही कोई जगह है."
अपार्टमेंट का मालिक कौन?
नदीम ने बताया कि उन्होंने अपार्टमेंट के मालिक से पहले ही बात कर ली थी और वह फ़्लैट बेचने को तैयार थे. लेकिन, महिला का कहना था कि उनका परिवार अपार्टमेंट का फ़्लैट तभी खरीद सकता है जब वह मंजूरी दे. नदीम ने कहा, “इसके अलावा, वह खुद को सरकारी कर्मचारी बताती हैं. लेकिन वॉचमैन ने मुझे बताया कि सभी अपार्टमेंट्स के मालिक टीचर हैं और उन सभी ने तय किया है कि वे मुसलमानों को फ्लैट नहीं बेचेंगे.” अपार्टमेंट मालिकों पर तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वे “व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टीचर” हैं. नदीम ने वीडियो में कहा, “आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? क्या आप उन्हें सिखाएंगे कि जिन बिल्डिंग्स में हिंदू रहते हैं, वहां किसी मुसलमान को न आने दें? या आप उन्हें सिखाएंगे कि अपार्टमेंट सिर्फ हिंदुओं को ही बेचे जाने चाहिए?”
नदीम ने की ये गुजारिश
नदीम का कहना है कि वह खुद भी पब्लिक सर्विस में हैं और उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया. उन्होंने कहा कि वारंगल में कई फ्लैट और अपार्टमेंट देखने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने इतना खुला भेदभाव देखा. उन्होंने उस कथित टीचर की सोच की निंदा करते हुए कहा, “अगर आप जैसे बड़ों की ऐसी सोच है, तो आप नई पीढ़ी के दिमाग में क्या भर रहे हैं? नदीम ने दावा किया कि खुद एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया. जो भी मेरे पास आता है, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि उनकी समस्या क्या है. उन्होंने कहा, “जो लोग खुद को टीचर और सरकारी कर्मचारी कहते हैं, अगर वे ऐसे समाज में रहते हैं, तो समाज बर्बाद हो जाएगा.” उन्होंने वारंगल में अपार्टमेंट मालिकों और बिल्डर्स से गुज़ारिश करते हुए वीडियो खत्म किया कि वे उस बिल्डिंग के बाहर साफ-साफ लिखें कि फ्लैट मुसलमानों को नहीं बेचे जाते. एक छोटी सी गुज़ारिश, अपनी बिल्डिंग के बाहर साफ-साफ लिखें कि ये फ्लैट मुसलमानों के लिए नहीं हैं या यह अपार्टमेंट सिर्फ हिंदुओं के लिए है. ‘हम मुसलमानों को फ्लैट नहीं बेचेंगे.’ इसे साफ़-साफ़ लिखें.