'यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं', हैदराबाद के अपार्टमेंट में महिला का बयान वायरल

नदीम ने की ये गुजारिश

नदीम का कहना है कि वह खुद भी पब्लिक सर्विस में हैं और उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया. उन्होंने कहा कि वारंगल में कई फ्लैट और अपार्टमेंट देखने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने इतना खुला भेदभाव देखा. उन्होंने उस कथित टीचर की सोच की निंदा करते हुए कहा, “अगर आप जैसे बड़ों की ऐसी सोच है, तो आप नई पीढ़ी के दिमाग में क्या भर रहे हैं? नदीम ने दावा किया कि खुद एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, उन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया. जो भी मेरे पास आता है, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू, मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि उनकी समस्या क्या है. उन्होंने कहा, “जो लोग खुद को टीचर और सरकारी कर्मचारी कहते हैं, अगर वे ऐसे समाज में रहते हैं, तो समाज बर्बाद हो जाएगा.” उन्होंने वारंगल में अपार्टमेंट मालिकों और बिल्डर्स से गुज़ारिश करते हुए वीडियो खत्म किया कि वे उस बिल्डिंग के बाहर साफ-साफ लिखें कि फ्लैट मुसलमानों को नहीं बेचे जाते. एक छोटी सी गुज़ारिश, अपनी बिल्डिंग के बाहर साफ-साफ लिखें कि ये फ्लैट मुसलमानों के लिए नहीं हैं या यह अपार्टमेंट सिर्फ हिंदुओं के लिए है. ‘हम मुसलमानों को फ्लैट नहीं बेचेंगे.’ इसे साफ़-साफ़ लिखें.