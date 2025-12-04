UK News: नैनीताल के जंगल में मिली मस्जिद, फॉरेस्ट और रेवेन्यू विभाग ने मांगे कागजात

Nainital News: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के भवाली इलाके के भूमियाधार गांव के जंगल में मस्जिद जैसा ढांचा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने जंगल में यह ढांचा देखा और इसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू कर दी.

नैनीताल के SDM नवाजिश खालिक ने बताया कि वायरल वीडियो उनके ध्यान में आया है और मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम को मौके पर भेजा गया. टीम में भवाली नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल थे. टीम की शुरुआती जांच में पता चला कि मस्जिद मैनेजमेंट ने मस्जिद कॉम्प्लेक्स को बढ़ाने के लिए सरकारी फॉरेस्ट लैंड पर गैर-कानूनी कब्जा किया था.

जांच में क्या?

जांच के दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 1924 के पुराने रिकॉर्ड और मैप की भी जांच की गई. इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, डिपार्टमेंट ने मस्जिद के लिए सिर्फ 5,016 स्क्वायर फीट (लगभग 2 नाली और 5 मुट्ठी) जमीन लीज पर दी थी. हालांकि, मस्जिद कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ करीब 45 कनाल जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने के सबूत मिले हैं. इससे यह चिंता बढ़ रही है कि सरकारी जंगल की जमीन पर बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी कब्ज़ा हुआ है. इस खुलासे के बाद प्रशासन ने मस्जिद के मैनेजमेंट से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स फौरन जमा करने का आदेश दिया है.

SDM नवाजिश खालिक ने क्या कहा?

SDM नवाजिश खालिक ने साफ किया कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि मस्जिद कॉम्प्लेक्स का यह विस्तार कब और किन हालात में हुआ और इसमें किन लोगों की भूमिका थी. उन्होंने कहा कि निर्माण और जमीन के विस्तार से जुड़े सभी फैक्ट्स की पूरी जांच के बाद ही फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी.