मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के साथ हैं नीतीश कुमार के सांसद, कही बड़ी बात

JDU MP on Babri Masjid Construction: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC विधायक ने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी. इसके बाद देशभर में बवाल जारी है. इस बीच नालंदा के जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां संवैधानिक व्यवस्था सबसे ऊपर है और सभी धर्मों, जातियों और समुदायों को समान अधिकार मिले हुए हैं. इस संवैधानिक भावना के मुताबिक, हर नागरिक को न सिर्फ अपने धर्म का पालन करने की, बल्कि उसका प्रचार-प्रसार करने की भी पूरी आज़ादी है.

सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि वह पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की पहल को सकारात्मक नज़र से देखते हैं. सांसद के मुताबिक, अगर किसी खास धर्म के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूजा स्थल बना रहे हैं, तो यह उनका मौलिक अधिकार है, और किसी को भी ऐसे काम पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण एक अच्छी बात है. यह उस धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक सकारात्मक पहल है.”

'बाबर पर कमेंट करने उचित नहीं'

उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्होंने बाबर को कभी नहीं देखा और उन्हें उसके बारे में कोई पर्सनल राय रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई. बाबर सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक किरदार है, इसलिए वह उस पर कमेंट करना सही नहीं समझते. सांसद ने कहा कि भारत को आज़ादी के साथ संविधान मिला, जिसने हर नागरिक को समानता, बोलने की आज़ादी और धार्मिक अधिकार दिए. इसलिए, अगर मुस्लिम समुदाय आज बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहा है, तो यह संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के दायरे में है और इस पर विवाद खड़ा करना सही नहीं है.बा

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को गिरा दिया गया था. इसलिए, मुस्लिम समुदाय के लोग हर साल 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाते हैं. इसी बीच, TMC विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा की कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में एक बाबरी मस्जिद बनवाएंगे. इस ऐलान से पूरे देश में हंगामा मच गया और ममता बनर्जी ने अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया. हालांकि, हुमायूं कबीर ने सस्पेंशन की परवाह न करते हुए 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रख दी.