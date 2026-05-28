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लखनऊ के कसमंडी कंस किले में नहीं हुई बकरीद की नमाज, पुलिस छावनी में बदला इलाका

Lucknow News: लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी इलाके में मौजूद कंस किले में इस बार बकरीद पर नमाज अदा नहीं की गई. विवाद को देखते हुए प्रशासन ने इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया और बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 28, 2026, 10:50 AM IST

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लखनऊ के कसमंडी कंस किले में नहीं हुई बकरीद की नमाज, पुलिस छावनी में बदला इलाका

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद के कसमंडी इलाके में मौजूद कंस किले में कई सालों से ईद और दूसरे मौकों पर नमाज अदा की जाती रही है. लेकिन इस बार बकरीद पर वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आया. बकरीद से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया. बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात किए गए थे. विवाद को देखते हुए प्रशासन ने इस बार कंस किले के अंदर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी.

बकरीद के बाद अब बड़े मंगल के मौके पर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया. मंगलवार को पासी समाज ने कथित कंस किला परिसर में सुंदरकांड पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी. पुलिस को आशंका थी कि अगर वहां धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत दी गई तो इलाके में तनाव बढ़ सकता है. इसी वजह से सुबह से ही पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. 

क्या है पूरा मामला
वहीं, पासी समाज का दावा है कि यह जगह महाराजा राजपासी कंस का प्राचीन किला है और उनका इस स्थल पर ऐतिहासिक अधिकार है. वहीं मुस्लिम पक्ष इस जगह को मस्जिद और धार्मिक स्थल बताता है, जहां सालों से नमाज अदा होती रही है. इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है. प्रशासन ने हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए पासी समाज के कई नेताओं को नोटिस जारी किया. जानकारी के मुताबिक मलिहाबाद पुलिस ने करीब 15 नेताओं को चेतावनी दी कि अगर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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पासी समाज के नेता को किया गया नजरबंद
गौरतलब है कि बड़े मंगल के मौके पर सुंदरकांड पाठ की चर्चा के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था. पुलिस ने एहतियातन पासी समाज के अध्यक्ष को नजरबंद कर दिया ताकि कोई बड़ा जमावड़ा न हो सके. उनके समर्थकों को भी विवादित स्थल के पास जाने से रोक दिया गया. इलाके में पुलिस की चौकसी इतनी सख्त थी कि बाहरी जिलों से आने वाले लोगों को भी रोककर पूछताछ की जा रही थी. बताया जा रहा है कि उन्नाव से आए दो लोगों को पुलिस ने वापस भेज दिया. प्रशासन का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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