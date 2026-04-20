नमाज और मुसलमान को बताया अच्छा, इसलिए नफरती गैंग के निशाने पर सौम्या और नमिता

देश के दो अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं की आवाज इन दिनों चर्चा के केंद्र में है. एक तरफ ग्रेटर नोएडा में एक बहादुर लड़की ने आधी रात को एक मुस्लिम दंपती के साथ हो रही बदसलूकी के खिलाफ खड़े होकर इंसानियत की मिसाल पेश की, तो दूसरी तरफ एक जानी-मानी बिजनेसवुमेन नमिता थापर ने नमाज के फायदे बताकर सम्मानस, आपसी समझ और सौहार्द पर जोर दिया. लेकिन विडंबना यह है कि दोनों से ही दक्षिणपंथी और चरमपंथी संगठन सोशल मीडिया पर लगातार गाली-गलौज कर रहे हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं.

अब बात करते हैं पहली घटना की. पहला मामला ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 का है, जहां बीते 16 अप्रैल की रात नशे में धुत एक शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया और देखते ही देखते यह विवाद तूल पकड़ने लगा. यहां व्हाइट ऑर्किड मार्केट इलाके में एक शख्स ने कथित तौर पर एक मुस्लिम दंपती से उनकी पहचान पूछनी शुरू कर दी. आरोपी ने मुस्लिम महिला के हिजाब को देखकर उनके नाम और रिश्ते पर सवाल उठाए और पहचान पत्र दिखाने की मांग करने लगा.

सौम्या ने वीडियो जारी कर सुनाई आपबीती

बताया जा रहा है कि आरोपी उस समय नशे में था. आरोपी के उग्र रवैये को देखकर मुस्लिम दंपति डर गया. इसी बीच सौम्या नाम की एक लड़की ने आगे बढ़कर उस आरोपी को रोकने की कोशिश की. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सौम्या साफ तौर पर आरोपी से पूछती हैं कि उसे किसी की पहचान पूछने का अधिकार किसने दिया है. वह यह भी कहती हैं कि कपड़ों के आधार पर किसी से सवाल करना गलत है? इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया.

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हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब आरोपी ने दंपती को वहां से जाने से रोकने की कोशिश की और उनके रिश्ते पर लगातार सवाल उठाता रहा. सौम्या ने बताया कि आरोपी मुस्लिम दंपती पर आईडी दिखाने के लिए दबाव बनाने लगा और यह भी स्वीकार किया कि उसने शराब पी है. उन्होंने बताया कि लोगों ने आरोपी को समझाया कि वह ऐसा न करें, लेकिन फिर भी वह अड़ा रहा और धौंस जमाने के लिए बताया कि वह पुलिस में अधिकारी के पद पर कार्यरत है.

"धर्म देखकर नहीं, महिला के साथ हो रही बदसलूकी देखकर स्टैंड लिया"

सौम्या ने न सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, बल्कि दंपती को वहां से सुरक्षित निकलने की सलाह भी दी. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की हरकतें समाज में डर और नफरत का माहौल पैदा करती हैं. सौम्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि इस तरह के किसी भी हालात में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या और कोई धर्म मायने नहीं रखता है. उन्होंने कहा कि मैंने वहीं किया जो सही लगा, रात के 11 बजे एक महिला के साथ बदसलूकी हो रही थी और बस मैंने इंसानितय के नाते स्टैंड लिया और मदद की.

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इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. बिसरख थाना में दर्ज शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. हालांकि, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती. जिस सौम्या को शुरुआत में बहादुरी के लिए सराहा जा रहा था, वही अब सोशल मीडिया पर चरमपंथियों के निशाने पर हैं. सौम्या ने एक और वीडियो जारी कर बताया कि उन्हें लगातार गैंगरेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अब उनके परिवार को भी इन धमकियों में घसीटा जा रहा है.

वीडियो बनाने को लेकर सौम्या ने क्या कहा?

सौम्या के मुताबिक, कुछ लोग उन्हें धर्म विरोधी और ध्यान खींचने वाली कहकर ट्रोल कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर मुझे कहा जा रहा है कि मैं कन्वर्टेड हूं, मुल्ली हूं, और गंदी-गंदी गालिया देदे हुए रेप की धमकी दी जा रही है. सौम्या ने समाज के इस कुत्सित मानसिकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लोग उस लड़की के साथ बदसलूकी करने वाले का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो वीडियो में शराब की बोतल के साथ खड़ा दिखाई दे रहे हैं, उल्टा वह मुझे गालियां देते हुए मुझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक नागरिक की मदद की, लेकिन अब उनकी खुद की पहचान और नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर धमकी देने वालों को करारा जवाब देते हुए सौम्या ने कहा कि उन्होंने वीडियो फेम हासिल करने के लिए नहीं बनाई. मेरे साथ भी कोई हादसा हो सकता था. उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई क्यों कि लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाओं को पुलिस को सबूत दिखाने के लिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात भी कही है.

नमाज के जिस्मानी फायदा बताने पर घिरीं मशहूर "बिजनेसवुमेन नमिता थापर"

दूसरी घटना एक जानी-मानी बिजनेसवुमेन नमिता थापर से जुड़ी है, जो एक दवा कंपनी की डॉयरेक्टर होने के साथ-साथ एक लोकप्रिय कार्यक्रम में भी जज की भूमिका निभा चुकी हैं. नमिता इन दिनों एक वीडियो को लेकर विवादों में हैं, जिसमें उन्होंने नमाज के स्वास्थ्य से जुड़े फायदे बताए थे. यह वीडियो उन्होंने ईद के बाद शेयर किया था, जिसमें उन्होंने नमाज को एक खूबसूरत रूहानी अमल बताते हुए उससे जिस्मानी और जहनी फायदों पर चर्चा की थी. उन्होंने बताया कि नमाज के दौरान होने वाली सरगर्मियां जिस्म के लिए फायदेमंद होती हैं और इससे ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलती है.

हालांकि, इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने उन पर एक धर्म विशेष का समर्थन करने का आरोप लगाया. मामला इतना बढ़ गया कि नमिता को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी. सोशल मीडिया पर हिंदूवादी और दक्षिणपंथी संगठनों के निशाने पर आई गईं. सौम्या क तरह नमिता थापर को भी रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक और भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए उनके साथ बदसलूकी की जा रही है.

तीन हफ्तों से मुझे लगातार दी जा रही हैं धमकी और गाली

एक वीडियो संदेश में नमिता ने कहा कि वह पिछले तीन हफ्तों से लगातार अपमानजनक टिप्पणियों का सामना कर रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि ट्रोल करने वाले उनकी मां तक को निशाना बना रहे हैं. नमिता ने कहा कि एक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते उन्होंने जो कहा, वह सिर्फ सेहत के नजरिए से था, न कि किसी मजहब के प्रचार के लिए.

मशहूर फॉर्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक नमिता ने सवाल उठाया कि मैंने इतनी सारे हिंदू धर्म के त्योहारों पर रील्स बनाई है. योगा या सूर्य नमस्कार जैसी परंपराओं की बात करती हूं और उस पर रील्स बनाती हूं, तब कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन दूसरे मजहब की बात करने पर अचानक विरोध क्यों शुरू हो जाता है. नमिता ने कहा कि मजहब का असली मतलब सम्मान होना चाहिए, खासकर महिलाओं के लिए.

"तुम अपना काम करो भगवान देख रहा है"

नमिता ने अपने ऑफिशियल पेज पर जारी वीडियो में कहा कि रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब महिलाओं के हक की बात करते हुए बोलते हैं. उन्होंने आगे कहा कि लेकिन जब दो महिलाए का अपमान होता है तो ऐसी चुप्पी क्यों? नमिता ने महिलाओं को संबधोति करते हुए कहा कि आपके साथ गलत होने पर कोई नहीं बोलेगा, आपको इसके लिए खुद आवाज उठानी पड़ेगी. उन्होंने ट्रोलर्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि "तुम अपना काम जारी रखों. मैं एक प्राउड हिंदू हूं, और हिंदूत्व में कर्मा पर यकीन किया जाता है. इसलिए तुम अपना काम करते रहे और वो भगवान तुम्हें देख रहा है."

इन दोनों घटनाओं से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या आज के माहौल में किसी के पक्ष में खड़ा होना या किसी अच्छी बात की सराहना करना भी जोखिम भरा हो गया है? एक तरफ सौम्या हैं, जिन्होंने मौके पर हिम्मत दिखाई और एक मुस्लिम दंपती की मदद की, वहीं दूसरी तरफ नमिता हैं, जिन्होंने सेहत के नजरिए से एक बात कही. लेकिन दोनों को ही इसके बदले में नफरत और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. हैरानी की बात यह कि सरकार और सत्ता में बैठे कई लोग नमिता थापर और सौम्या को गाली देने वाले लोगों का समर्थ करते हैं.

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