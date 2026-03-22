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Zee SalaamIndian Muslimईदगाह में नमाज अदा कर रहे थे लोग, तभी श्याम घाडगे की बाइक-जिस्म से हुए विस्फोट से दहल उठा परिसर

ईदगाह में नमाज अदा कर रहे थे लोग, तभी श्याम घाडगे की बाइक-जिस्म से हुए विस्फोट से दहल उठा परिसर

Nanded Eidgarh Blast News: महाराष्ट्र के नांदेड़ के वाजेगांव पुल ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई, जब श्याम घाडगे नाम के एक शख्स की बाइक में आग लगने के बाद अचानक विस्फोट हो गया. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच गया और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ATS पूरे मामलों की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:18 PM IST

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नांदेड़ में बाइक और श्याम घाटगे के जिस्म में ब्लास्ट
नांदेड़ में बाइक और श्याम घाटगे के जिस्म में ब्लास्ट

Nanded Eidgah Blast Case: जब त्योहारों के मौके पर शांति और भाईचारे की उम्मीद की जाती है, उसी वक्त कुछ घटनाएं माहौल को सन्न कर देती हैं और कई तरह के सवाल खड़े कर जाती हैं. इसी तरह की घटना तेलंगाना के जगतिया के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई, जब मुस्लिम समुदाय के लोग रमजान के बाद ईद के मुबारक मौके पर नमाज अदा कर रहे थे. इस घटना ने नमाजियों को दहशत में डाल दिया और पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया.

दरअसल, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में वाजेगांव पुल स्थित ईदगाह परिसर के पास शनिवार (21 मार्च) की सुबह करीब साढ़े 9 से 10 बजे के बीच एक दर्दनाक और रहस्यमयी हादसा हुआ. यहां ईदगाह परिसर में एक मोटरसाइकिल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद मोटरसाइकिल और सवार के शरीर से पटाखों जैसे धमाके होने लगे. इस भयावह घटना में 31 वर्षीय नौजवान श्याम बबनराव घाडगे की मौके पर ही मौत हो गई. वह परभणी जिले के दैठणा गांव का रहने वाला था.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, नौजवान जैसे ही वाजेगांव पुल ईदगाह परिसर में पहुंचा, उसकी बाइक में अचानक आग भड़क उठी. आग इतनी तेजी से फैली कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला और वह लपटों में घिर गया. लोगों ने बताया कि आग के साथ ही कुछ रहस्यमयी विस्फोट भी हुए, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. 

घटना के समय पास ही ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जा रही थी, जिससे हालात भयावह हो गए. इसी वजह से पुलिस और प्रशासन ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया और तुरंत आतंकवाद विरोधी दस्ता (ATS) व फॉरेंसिक टीम को जांच में लगा दिया. हालांकि, कई दक्षिणपंथी मीडिया रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि नौजवान की पहचान पहले स्पष्ट नहीं हो पाई थी और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. बताया गया कि उसका लगभग 90 फीसदी शरीर झुलस चुका था और हालत बेहद नाजुक थी.

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इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू मोटरसाइकिल और नौजवान के शरीर से हुए रहस्यमयी धमाके हैं. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ. क्या यह मोटरसाइकिल की तकनीकी खराबी थी या फिर नौजवान किसी विस्फोटक सामग्री को लेकर अपने साथ पहुंचा था. जांच टीमें इन सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. 

घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई. नांदेड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरज गुरव ने बताया कि बाइक में आग लगने से नौजवान की मौत हुई है और ATS की मदद से हर पहलू की जांच की जा रही है. उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और शहर में शांति बनाए रखें. फिलहाल, पुलिस मोटरसाइकिल के नंबर और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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