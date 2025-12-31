नांदेड़ एसपी अबिनाश कुमार ने कुरान की आयत सुनाकर जीता दिल, दिया अमन-शांति-भाईचारे का संदेश!

Advertisement
Nanded SP Abinash Kumar Quran Recitation Video: देश में बढ़ते धार्मिक तनाव के बीच महाराष्ट्र के नांदेड से सौहार्द की मिसाल पेश करने वाली वीडियो सामने आई है. एसपी अबिनाश कुमार ने मुस्लिम कार्यक्रम में कुरान की आयतें पढ़कर शांति, नियमों के पालन और सामाजिक एकता का संदेश दिया. वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया पर उनकी खूब सराहना हो रही है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Dec 31, 2025, 11:22 PM IST

Maharashtra News Today: महाराष्ट्र समेत पूरे देश में इस समय धार्मिक पहचान को लेकर तनाव और बहस तेज हो गई है. सांप्रदायित सौहार्द बिगाड़ने में न सिर्फ दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी का संगठनों की अहम भूमिका है, बल्कि कई अधिकारी और पुलिस प्रशासन भी इसमें संलिप्त दिखाई पड़ता है. बीते दिनों मध्य प्रदेश के सीहोर में दंगाईयों के साथ पुलिस का जवान भी पत्थर फेंकते हुए दिखाई पड़ रहा है. ऐसे माहौल में महाराष्ट्र के नांदेड से सामाजिक सौहार्द की एक सकारात्मक और प्रेरक तस्वीर सामने आई है. 

नांदेड के पुलिस अधीक्षक अबिनाश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के एक कार्यक्रम में शिरकत कर कुरान पाक की आयतें पढ़ीं और लोगों को आपसी भाईचारे व सामाजिक एकता का पैगाम दिया. यह कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय की ओर से आयोजित किया गया था, जहां एसपी अबिनाश कुमार मंच पर पहुंचे और कुरान पाक की आयतों पढ़ा. उन्होंने आयतों के जरिये से शांति, इंसानियत और आपसी सम्मान का संदेश दिया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने इस पहल को सामाजिक सद्भाव की मजबूत मिसाल बताया.

कार्यक्रम के दौरान का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, वह तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में एसपी अबिनाश कुमार को कुरान की आयतें पढ़ते हुए देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोग इसे वास्तविक  धर्मनिरपेक्षता और भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब का उदाहरण बता रहे हैं.

एसपी अबिनाश कुमार मंच से सूरह अल-निसा आयत 4:59 का जिक्र किया. जिसमें कहा गया है, "ऐ ईमान वालों. अल्लाह की आज्ञा मानो. रसूल की आज्ञा मानो और उन लोगों की भी जो तुम में से अधिकार वाले हैं."  उन्होंने कहा कि "इस आयत में कहा गया है कि इस आयत में अल्लाह पाक की बात मानने का हुक्म दिया गया है, मैसेंजर की बात मानेंगे. लेकिन आपके बीच में जिनको अधिकार दिया गया है, उनकी भी बात मानेंगे चाहे वह धार्मिक अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो."

इसी तरह एसपी अबिनाश कुमार ने सूरब बकरा की आयत 205 का भी जिक्र किया है. जिसमें कहा गया है, "जब वह (ऐसा व्यक्ति) पलटकर जाता है, तो धरती में फसाद फैलाने की कोशिश करता है. खेतों और नस्लों को तबाह करता है और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता है." उन्होंने इस आयत का खुलासा करते हुए कहा, "हमें फसाद (अराजकता) नहीं करना है. जो सिस्टम बनाया है, जिनमें कुछ दीन और कुछ दुनियादारी का सिस्टम है. तो दोनों सिस्टम में हमें नियमों का पालन करना है." 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स लिख रहे हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का इस तरह सभी धर्मों का सम्मान करना समाज में भरोसा और एकता को मजबूत करता है. कुछ यूजर्स ने कहा कि ऐसे अधिकारी नफरत के दौर में मोहब्बत का पैगाम देते हैं, जबकि कई लोगों ने एसपी अबिनाश कुमार को 'सांप्रदायिक सौहार्द का पहरेदार' बताया है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

Maharashtra newsnanded newsmuslim news

