मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले हुमायूं कबीर नाओदा सीट पर आगे, क्या जीत पक्की?

Humayun Kabir Seat Result: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं और सभी 294 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. राज्य में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. इस बीच, सभी की नज़रें मुर्शिदाबाद जिले की नाओदा विधानसभा सीट पर टिकी हैं, जहां हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में हैं और शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं.

शुरुआत बैलेट पेपर के जरिए डाले गए वोटों की गिनती से हुई. इसके फौरन बाद EVM के वोटों की गिनती शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद चुनावी तस्वीर और साफ होने की संभावना है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, हुमायूं कबीर अभी बढ़त बनाए हुए हैं, हालांकि अंतिम नतीजे अभी घोषित नहीं किए गए हैं. इस पूरे चुनावी दौर में हुमायूं कबीर का नाम काफी चर्चा में रहा है. TMC विधायक रहते हुए उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद की नींव रखकर राज्य में हलचल मचा दी थी.

ममता ने दिखाया था बाहर का रास्ता

हुमायूं कबीर के इस कदम से पूरे राज्य में राजनीतिक सरगर्मी ते हो गई. मुर्शिदाबाद में काफी तनाव का माहौल छा गया. इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच TMC ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया. इसके बाद कबीर ने अपना खुद का राजनीतिक दल, 'आम जनता उन्नयन पार्टी' (AJUP) बनाया, और उसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं. रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित मस्जिद के निर्माण पर लगभग 50 से 55 करोड़ की लागत आने का अनुमान है और इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है.

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नाओदा का क्या है हाल

नाओदा सीट के लिए मुकाबला बहुकोणीय है. TMC की साहिना मुमताज़ खान, BJP के राणा मंडल और कांग्रेस के मतिउर रहमान के अलावा, कई अन्य उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं. फिर भी मुख्य चुनावी लड़ाई हुमायूं कबीर और दूसरे प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के बीच मानी जा रही है. नाओदा में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.35 लाख है, जिसमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है. हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग मतदाताओं का एक हिस्सा हैं, लेकिन यहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में मौजूद हैं और चुनाव के अंतिम नतीजों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं.