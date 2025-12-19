जहन्नुम या फिर नौकरी, महिला की च्वाइस- नीतीश की Naqab वाली हरकत पर नेता का विवादास्पद बयान

Naqab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुस्लिम महिला का नकाब हटाने के मामले को लेकर बीते रोज भी काफी विवादों में रहे हैं. एक तरफ केंद्रीय मंत्री ने उनके कदम का बचाव किया, तो वहीं दूसरे नेता विवाद को शांत करने की कोशिश करते नजर आए.

क्या है नीतीश कुमार का नकाब विवाद?

यह मामला सोमवार का है, जब पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे. इसी दौरान एक महिला डॉक्टर नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंचीं. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला का नकाब देखकर कहा, यह क्या है? और फिर उनका नकाब खीच दिया. महिला स्टेज पर असहज हो गई.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.

नीतीश की हिमायत में उतरे गिरिराज सिंह

विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की. इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुलकर नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया. गिरिराज सिंह ने कहा, "अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने आ रहा है तो क्या उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? क्या यह कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने एक अभिभावक की तरह व्यवहार किया."

जहन्नुम या फिर नौकरी, महिला की च्वाइस

उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट बनवाने के समय क्या चेहरा नहीं दिखाना पड़ता? हवाई अड्डे पर जाते समय क्या चेहरा नहीं दिखाना पड़ता? लोग पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं, लेकिन यह भारत है. भारत में कानून का राज है." गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि यह महिला की च्वाइस है कि वह जहन्नुम चाहती है या फिर नौकरी करना चाहती है. यह उसकी मर्जी है.

उनके इस बयान के बाद लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि अगर महिला के नकाब से आपत्ति थी तो क्या इस तरह स्टेज पर उसका नकाब खींचा जाना उचित था?

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बोला हमला

बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा, "ये तीसरे दर्जे के लोग हैं, जिनकी सोच बेहद सस्ती है. इन्हें यह समझ नहीं है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है. हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आजादी है. नीतीश कुमार का यह कृत्य शर्मनाक और दुखद है.”

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गिरिराज सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "उन्हें मानसिक बीमारी का इलाज कराने की जरूरत है.

विदेशों में मामला बना चर्चा का विषय

यह मामला देश के कई हिस्सों के साथ-साथ पश्चिम एशियाई देशों तक में आलोचना का विषय बन गया है. जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पर मुस्लिम परंपराओं का अपमान करने और कथित तौर पर आरएसएस एजेंडा के तौर पर काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, "जब कोई सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी महिला का हिजाब जबरन हटाता है, तो यह समाज को संदेश देता है कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है." संगठन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं डर को बढ़ावा देती हैं, भेदभाव को सामान्य बनाती हैं और समानता व धार्मिक स्वतंत्रता की बुनियाद को कमजोर करती हैं. उन्होंने इस घटना की स्पष्ट निंदा और जिम्मेदारी तय करने की मांग की और कहा कि किसी भी महिला के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार दोबारा न हो, इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए