Narkatiya Vidhan Sabha Result 2025: क्या शमीम अहमद से सीट छीन पाएगी JDU?

Narkatiya Vidhan Sabha Result 2025: नरकटिया विधानसभा बिहार की अहम सीटों में से एक है और इस पर आरजेडी के शमीम अहमद का कब्जा रहा है. इस सीट से उनको हटाना इतना आसान नहीं होने वाला है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 14, 2025, 09:13 AM IST

Narkatiya Vidhan Sabha Result 2025: नरकटिया विधानसभा क्षेत्र बिहार की 243 सीटों में से एक है. यह सीट पूर्वी चंपारण जिले में आती है. हर चुनाव की तरह इस सीट पर मुकाबला हमेशा रोमांचक और दिलचस्प रहता है. शमीम अहमद इस सीट से कद्दावर उम्मीदवार हैं और पिछली 2 बार से चुनाव जीतते आए हैं. 12 बजे तक इस सीट पर नतीजे साफ हो पाएंगे. 

इस बार नरकटिया सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रमुख उम्मीदवार

- लाल बाबू प्रसाद-JSP
- शमीम अहमद-RJD
- विशाल कुमार-JDU
- उमर फारूक- IND (आज़ाद)
- वशिष्ठ प्रसाद- (आज़ाद)
- मोहम्मद हारुन राशिद (आज़ाद)

पिछले चुनावों के नतीजे (Narkatiya Chunav Result 2020)

2020 के विधानसभा चुनाव में नरकटिया सीट से शमीम अहमद (RJD) ने जीत हासिल की थी. शमीम अहमद को कुल 85,562 वोट मिले थे, और उनका वोट शेयर 46.69% था. उन्होंने मुकाबले में 27,791 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी.

Narkatiya Chunav Result 2015

2015 के विधानसभा चुनाव में भी शमीम अहमद (RJD) ने इस सीट पर जीत हासिल की थी. उन्हें कुल 75,118 वोट मिले थे, उनका वोट शेयर 45.9586% था और उन्होंने 74,149 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था. इस बार के चुनाव में मतदाता और राजनीतिक विश्लेषक दोनों ही नरकटिया सीट के परिणाम पर नजर बनाए हुए हैं.

क्या इस सीट को छीनना होगा आसान?

अब देखना होगा कि शमीम अहमद इस गद्दी पर बने रहे हैं या फिर उनका पत्ता कट जाता है. हालांकि वोट शेयर को देखा जाए तो 2015 के मुकाबले 2020 में इजाफा हुआ था. जिससे लग रहा है कि इस सीट को शमीम से छीनना इतना आसान नहीं होगा.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

Narkatiya Vidhan Sabha Result 2025muslim newsBihar Result 2025

