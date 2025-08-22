आरिफ के फैसले से झूम उठी इंसानियत; संत प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश
आरिफ के फैसले से झूम उठी इंसानियत; संत प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश

Muslim man donates kidney to Premanand Maharaj: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने इंसानियत और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की. उन्होंने वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की पेशकश की है. इस फैसले की पूरे देश में सराहना हो रही है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:17 PM IST

आरिफ ने प्रेमानंद महाराज को किडनी दान
आरिफ ने प्रेमानंद महाराज को किडनी दान

Madhya Pradesh News Today: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से इंसानियत और हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल और दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है. यहां एक मुस्लिम नौजवान ने बिना किसी धार्मिक भेदभाव के वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी दान करने की इच्छा जताई है. गंगा-जमुनी तहजीब की यह बेमिसाल खबर सुनकर लोग मुस्लिज नौजवान तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. 

मुस्लिम नौजवान नर्मदापुरम जिले के इटारसी शहर के रहने वाले हैं. यह एक ऐसा अनोखा और भावुक करने वाला मामला है, जो समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है. इटारसी की न्यास कॉलोनी में रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को अपनी किडनी डोनेट करने की पेशकश की है. 

पूरे देश में आरिफ के फैसले की हो रही तारीफ

आरिफ खान चिश्ती ने यह पेशकश ऐसे समय में रखी है, जब पूरे देश में मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. आरिफ ने न सिर्फ नर्मदापुरम की कलेक्टर सोनिया मीणा के माध्यम से महाराज को पत्र भेजा है, बल्कि उन्हें ईमेल और व्हाट्सएप पर भी मैसेज किया है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वह प्रेमानंद महाराज से बहुत प्रभावित हैं, महाराज न सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि राष्ट्रभक्ति और समाज में प्रेम और एकता का भी संदेश फैला रहे हैं.

दरअसल, प्रेमानंद महाराज ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं. उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वे पिछले 10 सालों से जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इससे पहले मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने भी प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की इच्छा जाहिर की थी.

आरिफ ने अपने पत्र में क्या लिखा?

प्रेमानंद महाराज को लिखे पत्र में आरिफ ने अपने जज़्बातों को बयां किया है. यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने लिखा, "मैं आरिफ खान चिश्ती वल्द जमील खान चिश्ती निवासी न्यास कॉलोनी, इटारसी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं. आपके (प्रेमानंद महाराज) आचरण और व्यवहार से बहुत प्रभावित हूं. आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित भी हूं. सोशल मीडिया और न्यूज पेपर से मुझे यह जानकारी मिली कि आपकी किडनी की हालत गंभीर है."

आरिफ ने आगे लिखा, "आप आज के हिंदुस्तान में हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं. आप जिस तरह समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव फैलाने का काम कर रहे हैं, वह अत्यंत प्रेरणादायक है. मैं अपनी मर्जी से आपको अपनी एक किडनी दान करना चाहता हूं." उन्होंने लिखा, "आज जब देश में नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, ऐसे समय में आप जैसे संतों का इस संसार में होना बहुत जरूरी है. मैं रहूं या न रहूं, लेकिन आप का जीवित रहना समाज के लिए जरूरी है. इसलिए मेरे छोटे से मामूली सा तोहफा को स्वीकार करें.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आरिफ ने यह भी कहा कि यह उनका निजी फैसला है. समाज क्या सोचता है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. उनकी पत्नी और परिवार भी इस फैसले में उनके साथ हैं.

कौन हैं प्रेमानंद महाराज?

बता दें, प्रेमानंद महाराज का शुमार हिंदुस्तान के सबसे प्रभावी और मशहूर संतों में होता है. उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है. साल 1969 में कानपुर के एक गांव में जन्मे थे. वे राधारानी के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने 9वीं क्लास में ही घर छोड़कर धर्म की राह पर चल पड़े. उनके प्रवचन सुनने हजारों श्रद्धालु हर दिन उनके आश्रम पहुंचते हैं.

