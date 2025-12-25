Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3053166
Zee SalaamIndian Muslim

असम के जिशान अहमद ने की नए ग्रह की खोज, NASA ने किया सम्मानित

Aryan Zishan Ahmed: असम के रंगिया के रहने वाले Aryan Zishan Ahmed ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने दो नए क्षुद्रग्रह की खोज की. इस उपलब्धि के लिए नासा (NASA) ने उन्हें सम्मानित किया है.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:56 PM IST

Trending Photos

असम के जिशान अहमद ने की नए ग्रह की खोज, NASA ने किया सम्मानित

Aryan Zishan Ahmed: आर्यन जिशान मेघालय की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (USTM) में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पहले सेमेस्टर के B. TEC के छात्र हैं. वे रंगिया वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ उनके परिवार और शहर, बल्कि उनके शिक्षण संस्थानों और पूरे जिले को गौरवान्वित किया है.

आरियन ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन (IASC) के आधिकारिक शोध मिशन के तहत दो ऐसे मेन बेल्ट एस्टेरॉयड की पहचान की, जिन्हें पहले दर्ज नहीं किया गया था. इन एस्टेरॉयड को अब 2024 VE8 और 2024 VC23 नाम दिया गया है. इस शोध कार्य के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उनके योगदान को मान्यता दी है, जो उनके शैक्षणिक जीवन की शुरुआत में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

आरियन, जैंतीपुर योगेश्वर विद्यापीठ के प्रिंसिपल मिराजुल इस्लाम और रूमा नाज़रीन के बड़े बेटे हैं. उन्होंने यह शोध हवाई विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी द्वारा संचालित पैनोरमिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम (Pan-STARRS) से मिले आंकड़ों का विश्लेषण करके किया. यह टेलीस्कोप प्रणाली नासा के सहयोग से काम करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि Aryan Zishan Ahmed ने इन दोनों एस्टेरॉयड की पहचान गहन डेटा विश्लेषण के जरिए की, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित मेन बेल्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं. उनके मुताबिक ऐसी खोजें सौर मंडल की उत्पत्ति को समझने में मदद करती हैं और अंतरिक्ष में मौजूद खगोलीय पिंडों की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं.

आरियन की इस उपलब्धि की हर तरफ सराहना हो रही है और इसे अंतरिक्ष विज्ञान, खगोलशास्त्र और शोध में रुचि रखने वाले युवा छात्रों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण माना जा रहा है. आर्यन जीशान अहमद  हमसे बातचीत करते हुए आने वाले दिनों में और भी मेहनत कर कामयाबी हासिल करने की बात की और वह बहुत खुश है और अपने कामयाबी के बारे में भी उन्होंने कहा किस तरह से मेहनत किया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

NASA Research Recognition Aryan Zishanminority newsToday News

Trending news

NASA Research Recognition Aryan Zishan
असम के जिशान अहमद ने की नए ग्रह की खोज, NASA ने किया सम्मानित
Bangladesh Hindu persecution
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हिंदू संगठन
Bangladesh violence
हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा बेलगाम, US ने दी हालात बिगड़ने की चेतावनी
White horse
इमाम हुसैन के सफ़ेद घोड़े 'ज़ुलजनाह' की वफादारी, जिसे याद कर रो पड़ते हैं मुसलमान!
Atal Bihari Vajpayee
बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर क्यों दिया था 'समतल'...'
bihar
Bihar: औरंगाबाद में ऐतिहासिक शमशेर खान मकबरे में तोड़फोड़, गिराई गईं मज़ारें
Israel Hamas War
Gaza में बस्ती बसाने वाले बयान पर फंसे इज़राइली रक्षा मंत्री, जारी की सफाई
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंसा के बीच 17 साल बाद अपने वतन लौटे पूर्व PM के बेटे, सियासी हलचल
Zuljana Horse
चोरी हुआ मुहर्रम में इस्तेमाल होने वाला ज़ुल्जना घोड़ा, ढूंढने वाले को 50000 का ईनाम
Sharjah Business Women Council
इस मुस्लिम देश ने की महिला शक्ति को ग्लोबल मंच देने की तैयारी, SBWC का बड़ा फैसला