मदरसे से निकला "सुपर टैलेंट"; हाफिज जैद ने JEE Main 2026 में 99.927% के साथ बने टॉपर

Marashtra News Today: महाराष्ट्र के नासिक का एक 15 साल के मुस्लिम छात्र ने अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से सबका ध्यान खींचा है. देश की सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईआईटी में दाखिले का सपना लेकर आगे बढ़ने वाले हाफिज सैयद सादिक ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस (JEE Main 2026) शानदार प्रदर्शन किया. उनकी यह कामयाबी कई मायनों में खास है, जो नौजवानों के लिए एक प्रेरणा भी है.

दरअसल, हाफिज सैयद जैद सादिक ने न सिर्फ सबसे मुश्किल परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि बहुत ही कम उम्र पूरा कुरान याद कर एक मिसाल कायम कर दिया. जैद ने JEE Main 2026, सेशन 2 में 99.927 फीसदी अंक हासिल किए और नासिक शहर में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करने वाले छात्र बने.

हाफिज सैयद जैद सादिक वर्तमान में अशोका कॉलेज के छात्र हैं. उनकी यह कामयाबी लंबे समय तक लगातार मेहनत और सख्त अनुशासन का नतीजा मानी जा रही है. खास बात यह है कि जैद ने पढ़ाई के साथ-साथ मजहबी तालीम को भी बराबर अहमियत दी. उन्होंने महज 15 साल की उम्र में पूरा कुरआन याद कर लिया, और "हाफिज" बन गए. इस्लाम में "हाफिज" उन्हें कहा जाता है, जिन्हें पूरा कुरान कंठस्थ होता है.

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सैयद जैद सादिक की शुरुआती तालीम अलग-अलग मदरसों से हुई. सैयद जैद ने JEE Main 2026 में शानदार स्कोर कर उन लोगों का भी मुंह बंद कर दिया, जो लगातार मदरसों पर उंगली उठाते रहे हैं. महाराष्ट्र में हालिया दिनों कई दक्षिणपंथी सियासी दलों के नेता लगातार मदरसों को बंद करने की मांग करते रहे हैं, और मुसलमानों के शिक्षण संस्थाओं पर संगीन इल्जाम लगाते रहे हैं. सैयद जैद की कामयाबी उनके लिए एक नसीहत है.

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मदरसों से तालीम हासिल करने पर स्कूल जॉइन किया. बाद में स्कूल की पढ़ाई के दबाव की वजह से उन्होंने क्लास 9 के दौरान घर पर ही एक टीचर की मदद से और अपनी मां की देखरेख में कुरआन याद करना शुरू कर दिया, और जल्द ही पूरा कुरान याद कर लिया.

जैद का पढ़ाई में प्रदर्शन पहले से ही शानदार रहा है. उन्होंने क्लास 10वीं की परीक्षा में 95 फीसदी नंबर हासिल किए थे. इसके बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और JEE Main के दोनों सेशन में 99 फीसदी से ज्यादा नंबर हासिल किये.

उनकी कामयाबी में परिवार का बड़ा योगदान बताया जा रहा है. जैद के पिता सैयद सादिक और मां सैयद जौकिया ने हर कदम पर उनका साथ दिया और पढ़ाई व मजहबी तालीम के बीच संतुलन बनाने में मदद की. परिवार के मुताबतिक, जैद ने कई महीनों तक पूरी लगन से तैयारी की थी. जैद का ताल्लुक शिक्षित परिवार से हैं. उनके दादा सैयद सत्तार अली नगर निगम के स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं, और तालीम के क्षेत्र में अपने अहम योगदान के लिए जाने जाते थे.

जैद की इस बड़ी कामयाबी पर उनके टीचर भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. जैद के कॉलेज के एक टीचक ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि जैद ने साबित कर दिया है कि सही टाइम मैनेजमेंट और डेली रूटीन के साथ छात्र पढ़ाई और मजहबी तालीम दोनों में कामयाब हो सकते हैं. उनका ध्यान और अनुशासन बहुत मजबूत था.

अब जैद का अगला लक्ष्य जेईई एडवांस की तैयारी करना है. वह आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं. उनकी इस उपलब्धि के बाद नासिक में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और लोग उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं.

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