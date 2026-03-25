जलगांव में हिंदू बच्ची को इंसाफ दिलाने सड़कों पर उतरीं मुस्लिम महिलाएं, आरोपियों को फांसी देने की मांग

Muslim Women Protest Justice for Hindu Girl: महाराष्ट्र के जलगांव से इंसानियत की एक शानदार मिसाल देखने को मिली, जहां मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू नाबालिग लड़की के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया. "एकता संगठन" के नेतृत्व में महिलाओं ने आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की और इंसाफ मिलने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया.
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Maharashtra News: महाराष्ट्र में कैप्टन, भोंदू बाबा और अशोक खरात के इंसानियत के शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इन तीनों आरोपियों को सख्त सजा दिलाने को लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा है, इस नाजुक मौके पर भी कुछ लोग सांप्रादियक सौहार्द बिगाड़ने से बाज नहीं रहे हैं. लेकिन इस मौके पर जलगांव जिले में सामाजिक एकता, इंसानियत और एकता की ऐसी मिसाल देखने को मिली, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.
प्रदेश के जलगांव जिले में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरीं और हिंदू बहनों के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनका संघर्ष जारी रहेगा. यह प्रदर्शन "एकता संगठन" की अगुवाई में आयोजित किया गया. इस प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने नासिक के कैप्टन, भोंदू बाबा और अशोक खरात और अहिल्या नगर में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया.
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इस जघन्य अपराधों के खिलाफ पीड़िताओं के लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करने वाली मुस्लिम ने स्पष्ट किया कि इंसाफ का कोई मजहब नहीं होता और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हर इंसान की जिम्मेदारी है. प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जोरदार नारेबाजी की. "एकता जिंदाबाद, जुल्म मुर्दाबाद, मजहब नहीं, इंसाफ बड़ा है" और "जुल्म करने वालों को सजा दी जाए" जैसे नारों से पूरा माहौल गूंज उठा. साथ ही, उन्होंने यह मांग की कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहां तक कि उन्हें फांसी की सजा भी मिलनी चाहिए.
मुस्लिम औरतों ने कहा कि ऐसे तथाकथित बाबाओं को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. यह विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर किया गया, जहां महिलाओं ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की. प्रदर्शन के बाद "एकता संगठन" की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन उप जिला कलेक्टर वैशाली चौहान को सौंपा गया. यह ज्ञापन आलिमा नाजिया शेख के जरिये पेश किया गया.
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