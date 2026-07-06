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नासिक टीसीएस मामले में निदा खान को अदालत से राहत, जमानत मंजूर; सह-आरोपी को नहीं मिली बेल

Nashik TCS Case Accused Nida Khan Bail: महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस मामले में स्थानीय अदालत ने आरोपी निदा खान को दो महीने बाद जमानत दे दी. अदालत ने उनकी हामिला को इसकी वजह बताया, जबकि सह-आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी. मामले की जांच अब भी SIT कर रही है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 06, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 08:48 PM IST
नासिक टीसीएस मामले में निदा खान को अदालत से राहत, जमानत मंजूर; सह-आरोपी को नहीं मिली बेल
Image Credit: निदा खान को अदालत से दो महीने बाद मिली जमानतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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