/नासिक टीसीएस मामले में निदा खान को अदालत से राहत, जमानत मंजूर; सह-आरोपी को नहीं मिली बेल

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Nashik TCS Case Update: महाराष्ट्र के नासिक में बीते माह टीसीएस दफ्तर के कुछ मुलाजिमों ने कथित जिन्सी हरासानी और जबरन मजहब बदलने के इल्जाम लगाया था. इस घटना से पूरे में सनसनी फैल गई थी, और दो पूरे मामले में अहम कानूनी फैसला सामने आया है. अदालत ने एक खातून मुलजिमा को जमानत दे दी है.
स्थानीय अदालत ने सोमवार (5 जुलाई) को मामले में मुल्जिमा निदा खान को जमानत दे दी. हालांकि, इसी मुकदमे में नामजद दूसरे मुल्जिम दानिश शेख को अदालत से कोई राहत नहीं मिली और उनकी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई.
यह फैसला नासिक रोड अदालत के एडिशनल सेशंस जज के. जी. जोशी ने सुनाया. अदालत में निदा खान की तरफ से एडवोकेट राहुल कसलीवाल ने पैरवी की. उन्होंने जमानत की गुजारिश करते हुए अदालत को बताया कि निदा खान हामिला (Pregnant) हैं. इसी को बुनियाद बनाकर निदा खान के वकील जमानत की गुहार लगाई.
वहीं दूसरी ओर, सरकारी पक्ष ने इस मांग पर कड़ा ऐतराज जताया. सरकारी वकील विजय गायकवाड़ ने मुतास्सिरा खातून की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मिलिंद कुरकुटे और नितिन पंडित के साथ मिलकर अदालत में दलील पेश की. उन्होंने अदालत में दावा किया कि मामले की तफ्तीश के दौरान ऐसे कई पहलू सामने आए हैं जो जिन्सी हरासानी और मजहबी दबाव की तरफ इशारा करते हैं. उनका कहना था कि इसलिए दोनों मुल्जिमों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि दानिश शेख ने अपनी साथ काम करने वाली खातून मुलजिमा को इस्लामी किताब और बुर्का दिया था. प्रॉसिक्यूशन का कहना है कि ऐसा करने का मकसद उसे मजहब बदलने के लिए राजी करना था. सरकारी पक्ष ने यह भी दलील दी कि मामले के हालात से यह जाहिर होता है कि मुतास्सिरा का कथित तौर पर जानबूझकर जिन्सी इस्तेहसाल किया गया और साथ ही उसका मजहब बदलवाने की कोशिश भी की गई.
प्रॉसिक्यूशन ने यह भी कहा कि मुल्जिमों को यह मालूम था कि मुतास्सिरा शेड्यूल्ड कास्ट (SC) से ताल्लुक रखती है. इसके बावजूद उस पर कथित तौर पर मजहब बदलने का दबाव बनाने की कोशिश की गई. टीसीएस केस में नासिक के देवलाली कैंप पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया है.
इसके तहत मुल्जिमों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, 65 और 299 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. इन धाराओं में धोखे या छल का सहारा लेकर जिस्मानी ताल्लुकात, जिन्सी हरासानी और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने जैसे इल्जाम शामिल हैं. इसके अलावा, निदा खान और दानिश शेख के खिलाफ शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज) एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है.
इस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए नासिक पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है.
एक विशेष जांच दल का गठन किया है. SIT की टीम टीसीएस की नासिक यूनिट से जुड़े कुल नौ मुकदमों की जांच कर रही है. इन मामलों में ख़वातीन मुलाजिमात के कथित इस्तेहसाल, जबरन मजहब बदलने की कोशिश, मजहबी जज्बात मजरूह करने, छेड़छाड़ और जेहनी हरासानी जैसे इल्जाम शामिल हैं.