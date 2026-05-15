Nashik TCS Case के 6 आरोपियों को होगी जेल या मिलेगी बेल? आज कोर्ट करेगा फैसला

Nashik TCS Case: बीते दिनों महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों ने पूरा देश का ध्यान खींचा. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में जांच एजेंसियां हर रोज नए खुलासे कर रही हैं. वहीं, अब सबकी निगाहें शुक्रवार (15 मई) को होने वाली अदालत के सुनवाई पर टिकी हैं.

इससे पहले बुधवार (13 मई) को सभी छह आरोपियों के जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस पर अदालत आज अपना महत्वपूर्म फैसला सुनाएगी. इस मामले को लेकर लंबे समय से बहस और कानूनी हलचल जारी है. इस केस को लेकर तरह-तरह की अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं.

बुधवार को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय मिसार ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया था. वहीं, सरकारी वकील विजय गायकवाड़ ने बताया कि अदालत में बचाव पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब रखा, जिसके बाद सरकारी पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश कीं. सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आदेश आज यानी 15 मई को सुनाने की बात कही थी.

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बता दें, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित टीसीएस ऑफिस में महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न, मानसिक रूप से परेशान करने और धार्मिक दबाव बनाने जैसे संगीन इल्जाम लगाए हैं. इस मामले में अब तक 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कम से कम 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

शिकायत करने वाली महिलाओं का आरोप है कि कुछ कर्मचारियों ने उनके साथ अश्लील हरकतें कीं, पीछा किया और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. मामले में दानिश, तौसीफ, रजा मेमन, निदा खान और एचआर अधिकारी अश्विनी चैनानी समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच के बाद ऑफिस के माहौल को "टॉक्सिक वर्कप्लेस" बताया है. आयोग ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े POSH कानून का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है. फिलहाल पुलिस और दूसरी एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.

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