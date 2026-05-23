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Nashik TCS Case में कुल 19 आरोपी, 4 के खिलाफ SIT ने दाखिल की 1500 पेज की चार्जशीट

SIT Chargesheet in Nashik TCS Case: बीते दिनों नासिक स्थित टीसीएस कंपनी में कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न की खबर से हड़कंप मच गया था. इस मामले में पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ 9 मुकदमें दर्ज किए हैं. मामले की जांच में जुटी विशेष जांट टीम ने अब 4 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 23, 2026, 02:36 PM IST

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नासिक टीसीएस केस में SIT की चार आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी (फाइल फोटो)
नासिक टीसीएस केस में SIT की चार आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी (फाइल फोटो)

Nashik TCS Case: महाराष्ट्र के नासिक स्थित टीसीएस कंपनी में कथित धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई अब काफी हद तक पूरी हो चुकी है. जिस मामले को लेकर लंबे समय तक सनसनी फैलाई गई, अब उसी में विशेष जांच दल (SIT) ने अदालत में 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. 

यह मामला एक TCS नाम की मल्टीनेशन कंपनी में काम करने वाली महिला की शिकायत से जुड़ा है. शिकायत में छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, कथित धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाए और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. पुलिस के मुताबिक, अब तक इस मामले में कुल 19 लोगों के खिलाफ 9 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कर्णिक के निर्देश पर एक SIT का गठन किया गया था. लंबे समय तक चली जांच के बाद इस दल ने दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान और मतीन पटेल के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया है.

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पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान ऐसे सबूत मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि पूरी कार्रवाई एक संगठित साजिश के तहत की गई थी. हालांकि दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या जांच पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से की गई या फिर मामले को पहले से तय धारणा के साथ आगे बढ़ाया गया?

जांच एजेंसी के मुताबिक, पीड़िता को कथित तौर पर मानसिक रूप से प्रभावित किया गया और अलग-अलग परिस्थितियों में उसे परेशान किया गया. मामले में कई गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं. ये बयान भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 के तहत फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं. 

पुलिस ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता महिला और आरोपियों के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी चार्जशीट में शामिल की गई है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, ये रिपोर्ट मामले का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इसके अलावा SIT ने जांच के दौरान कई डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाए हैं, जिन्हें अदालत में पेश की गई 1500 पन्नों के चार्जशीट में शामिल किया गया है.

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद उपलब्ध सभी सबूत अदालत के सामने पेश कर दिए गए हैं और अब आगे की सुनवाई न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक होगी. ऐसे में अब सभी की नजर अदालत की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है, जहां इस बहुचर्चित मामले की सच्चाई कानूनी कसौटी पर परखी जाएगी.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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