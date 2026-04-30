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Nashik TCS Case: चार आरोपियों की हिरासत 2 मई तक बढ़ी, पुलिस ने किया बड़ा दावा

Nashik TCS Case Accused Bail: नासिक टीसीएस मामले में जांच एजेंसिया हर रोज नए खुलासे कर रही हैं. इस मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों की पुलिस हिरासत अवधि पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने कुछ कथित सबूतों के आधार पर आरोपियों की अतिरिक्त हिरासत की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:41 PM IST

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महाराष्ट्र टीसीएस केस के चार आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ी (PC-सोशल मीडिया)
महाराष्ट्र टीसीएस केस के चार आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ी (PC-सोशल मीडिया)

Nashik TCS Case: महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस से जुड़े विवाद में हर रोज नया खुलासा हो रहा है. अब इस मामले में एक मोड़ सामने आया, जब पांच दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद आरोपियों को दोबारा अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा, जबकि बचाव पक्ष ने पूरे मामले को साजिश करार दिया.

फिलहाल अदलात ने टीसीएस की महिला कर्मचारी से यौन शोषण, और कथित धर्मांतरण के मामले में पांच में से चार आरोपियों की पुलिस हिरासत अवधित अगले माह 2 मई तक के लिए बढ़ा दी है. इस मालमे में पलिस ने तौसीफ बिलाल अत्तार, दानिश एजाज शेख, शाहरुख हुसैन कुरैशी, रजा रफीक मेमन और एक महिला निदा ऐजाज खान को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने चार आरोपियों को नासिक रोड से 23 अप्रैल को हिरासत वारंट पर हिरासत में लिया था. 

अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गिरफ्तार पांचों आरोपियों को पांच दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने अदालत से मांग की कि उन्हें जांच के लिए और पांच दिन की हिरासत दी जाए. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के लैपटॉप से कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर पूछताछ आगे बढ़ाना जरूरी है.

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आरोपियों के वकील उमेश वालझाडे ने बताया कि पुलिस ने अदालत में पांच दिन और हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग की है. यह मांग लैपटॉप से मिले कथित सबूतों के आधार पर की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके मुवक्किलों के साथ नाइंसाफी हो रही है.

यह भी पढ़ें: Mumbai Attack Case से बरी फहीम पर शक बरकरार, HC ने पुलिस क्लियरेंस पर लगाया ब्रेक

वकील उमेश वालझाडे ने खास तौर पर एक आरोपी दानिश का जिक्र करते हुए कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और यह पूरा मामला एक साजिश के तहत बनाया गया है. उमेश वालझाडे का कहना था कि अगर जांच करनी है, तो कानून के मुताबिक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन बिना ठोस आधार के गिरफ्तारी सही नहीं है.

इससे पहले 28 अप्रैल को नासिक की एक अदालत में इस मामले से जुड़ी एक अन्य आरोपी निदा ऐजाज खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी. यह पूरा मामला टीसीएस के कार्यालय में कथित धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न से जुड़ा है. 

वहीं, सरकार की ओर से पेश वकील अजय मिश्रा ने अदालत को बताया कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और इसमें गंभीर आरोप शामिल हैं. उन्होंने कहा कि उस दिन की सुनवाई सिर्फ यह तय करने तक सीमित थी कि क्या निदा खान से हिरासत में पूछताछ जरूरी है या नहीं?

अजय मिश्रा ने आगे बताया कि अदालत ने अन्य आरोपियों की भूमिका पर सरसरी नजर डाली थी, लेकिन उस दिन मुख्य बहस सिर्फ निदा खान की अग्रिम जमानत पर केंद्रित रही. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने कई अहम बिंदु अदालत के सामने रखे. उन्होंने कहा कि मामला बेहद संगीन है, इसमें धर्म परिवर्तन की संभावना जताई गई है और कुछ आर्थिक लेन-देन की बात भी सामने आई है.

सरकारी वकील के मुताबिक, पीड़िता का ताल्लुक पिछड़े वर्ग से है और आरोप है कि उसे शादी का वादा करके दबाव बनाकर प्रभावित किया गया. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने उसे धार्मिक तौर-तरीकों के बारे में सिखाया. इस दौरान पीड़िता को बुर्का और हिजाब पहनना व नमाज अदा करने का तरीका सिखाने का आरोप है.

अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी पीड़िता के घर गए थे और वहां इस तरह की सरगर्मियां करवाई गईं. जांच के दौरान बरामद किए गए सामान, जिनमें बुर्का और कुछ किताबें शामिल हैं, को पंचनामा के तहत अदालत के सामने पेश किया गया.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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