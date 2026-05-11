Nashik News: निदा खान को पनाह देने वाले के घर पर चलेगा बुलडोजर? प्रशासन ने कसा शिकंजा

Nashik TCS Case: महाराष्ट्र के नासिक के चर्चित TCS धर्मांतरण मामले में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है. आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद जिस घर में उन्हें कथित तौर पर शरण दी गई थी, अब उस मकान को नगर निगम ने अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी किया है. यह घर हनीफ खान और सैयद सरवर के नाम पर बताया जा रहा है. दोनों ने कथित तौर पर यह मकान कुछ समय पहले खरीदा था. मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहां रहने वाली महिला नासिक के चर्चित धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई है.

मकान मालिकों का दावा है कि किरायेदारों ने उन्हें बताया था कि कुछ मेहमान इलाज और आराम के लिए आए हैं, इसलिए उन्हें रहने की अनुमति दी गई थी. लेकिन जैसे ही पुलिस जांच में यह सामने आया कि निदा खान को इसी मकान में ठहराया गया था, मामला पूरी तरह बदल गया. इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने शुरुआती जांच में मकान को कथित तौर पर अवैध निर्माण माना और नोटिस जारी कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि अगर निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है.

निदा खान को भेज दिया गया है जेल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसी इलाके में मौजूद एक अन्य भवन को भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के दायरे में रखते हुए नोटिस दिया गया है. प्रशासन अब पूरे इलाके के निर्माण कार्यों की जांच कर रहा है. आरोप लगाए जा रहे हैं कि आरोपी को स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों की मदद मिली थी. इधर गिरफ्तारी के बाद निदा खान को अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि निदा खान गर्भवती हैं. इसके बाद कोर्ट ने मानवीय आधार पर उनकी मां को दिन में दो बार मिलने की अनुमति दी है.

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कभी भी चल सकता है बुलडोजर

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. आने वाले दिनों में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बुलडोजर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा.