Nasik TCS Case: कॉर्पोरेट जॉब से मुसलमानों के बहिष्कार के लिए मामले को दिया गया धार्मिक एंगल

नई दिल्ली: नासिक के जिस टाटा सर्विस कंसल्टेंसी (TCS ) ऑफिस में यौन शोषण के आरोपों को कॉर्पोरेट जिहाद का नाम देकर एक पूरे समुदाय का चरित्रहनन करने की कोशिश की गई, वो भी हिन्दू संगठनों की एक संगठित साजिश और अजेंडा साबित होती दिख रही है.

इस मामले में Association for Protection of Civil Rights(APCR) ने शुक्रवार को मुंबई प्रेस क्लब में इस मामले से जुड़ी अपनी जांच की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की.

APCR ने इस पूरे मामले को एक यौन शोषण या हिंसा से जुड़ा हुआ केस बताया, जिसमें जबरन धार्मिक एंगल डाला गया, ताकि आरोपियों के खिलाफ धर्मांतरण कानून की धाराएं जोड़कर केस को और मजबूत बनाया जाए और पूरे कम्युनिटी के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जाए. APCR ने अपनी रिपोर्ट में साफ़ तौर पर इस बात का इशारा किया है कि ये मुस्लिम समाज के पढ़े- लिखे नौजवानों को कॉर्पोरेट सर्विस से बाहर करने की एक सोची- समझी साजिश का हिस्सा है.

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सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा था. उनका यौन शोषण किया जा रहा था, उन्हें धर्म बदलने के लिए दबाव दिया जा रहा था, तो वो लड़कियां पहले कंपनी के POSH कमिटी में शिकायत क्यों नहीं की? दूसरा ये कि पुलिस में भी उनकी तरफ से शिकायत किसी हिन्दू संगठन ने की थी. शिकायत में भी ये आरोप और आशंका जाहिर की गई थी कि उन्हें शक है कि TCS दफ्तर में हिन्दू लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है.

पुलिस का कहना है कि इस शिकायत के बाद पुलिस ने ऑफिस के सफाई कर्मचारियों में महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाकर महीनों तक ऑफिस की गतिविधियों और आरोपियों पर नज़र रखने का काम किया. पुलिस ने आरोपियों पर बहुत से आरोप लगाए हैं, लेकिन TCS की तरफ से ऑफ़ फैक्ट फाइंडिंग टीम को ऐसे आरोपों के सर्मथन में कोई तथ्य नहीं मिले हैं. यहाँ तक कि जिस महिला निदा खान को HR हेड बताकर इस पूरे मामले का मास्टर माइंड बताया गया, वो महिला एक मामूली टेली कॉलर थी. इस बात की पुष्टि खुद TSC ने अपना लेटर जारी कर सार्वजनिक तौर पर की है.

निदा खान का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बाबा सय्यद ने भी कहा, "अगर आप FIR देखें, तो उसमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई ज़िक्र नहीं है. मुझे नहीं पता कि उसे मास्टरमाइंड के तौर पर क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका नाम सिर्फ एक CR में आया है. उस पर सिर्फ एक ही इलज़ाम है कि उसने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. अगर वह सामने आती है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. वह कभी HR नहीं थी. कंपनी की तरफ से भेजे गए सस्पेंशन लेटर में भी उसे ‘प्रोसेस एसोसिएट’ ही बताया गया था.

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