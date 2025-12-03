Advertisement
Zee Salaam

Delhi Riots 2020: एक घटना, एक आरोप लेकिन गुल्फिशां के मामले में बदल गए जमानत के पैमाने

SC on Sharjeel Umar Gulfisha Bail Plea: उत्तर पूर्व दिल्ली में 23 फरवरी से 29 फरवरी 2020 हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 40 मुस्लिम थे और बाकी बहुसंख्यक समुदाय के लोग शामिल थे. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने कई छात्र कार्यकर्ताओं को UAPA के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें से शरजील, उमर खालिद, गुलफिशां और मीरान हैदर समेत कई अभी भी जेल में हैं और कोर्ट में उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही हैं.

 

Dec 03, 2025, 03:06 PM IST

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Delhi Violence 2020 Update: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले पुलिस की कार्रवाई और जांच लगातार सवालों के घेरे में है. समुदाय विशेष के जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया है, उनको पांच साल बाद भी जमानत नहीं मिल पाई है. इस मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशां फातिमा, मीरान हैदर और अन्य की जमानत याचिकाओं पर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था में सोमवार को सुनवाई हुई. 

सुप्रीम कोर्ट में कथित आरोपियों की तरफ से सीनियर वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं. गुलफिशां फातिमा की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि गुलफिशां को बिना दोष सिद्ध हुए लगभग छह साल से जेल में रखा गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ से कहा कि अगर ट्रायल से पहले ही इतनी लंबी कैद हो जाए, तो यह न्याय व्यवस्था की गलत छवि पेश करता है. सिंघवी ने दलील दी कि जब तक अपराध साबित न हो, किसी आरोपी को कठोर सजा जैसी लंबी हिरासत में रखना मुनासिब नहीं है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि इसी केस में आरोपी नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को एक साल के भीतर जमानत मिल गई थी. उनके मुताबिक, गुलफिशां पर लगे आरोप नताशा और देवांगना की तुलना में कम हैं क्योंकि वे कथित व्हाट्सऐप ग्रुप दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप (DPSG) का हिस्सा थीं, जबकि गुलफिशां इस ग्रुप में शामिल नहीं थीं. उन्होंने कहा कि लाल मिर्च और तेजाब के इस्तेमाल का कोई ठोस सबूत नहीं है और पुलिस जिस कथित गोपनीय मीटिंग का जिक्र करती है, वह सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो चुकी थी.

सीनियर वकील सिंघवी ने कहा कि गुलफिशां पर जहांगीरपुरी में औरतों को पत्थर और मिर्च पाउडर देने और ताहिर हुसैन से फंड मिलने के आरोप लगाए गए, लेकिन कथित गवाह का बयान छह महीने बाद दर्ज हुआ. जिसमें रकम और तारीख का कोई जिक्र नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर नताशा और देवांगना 2021 से जमानत पर बाहर हैं, तो गुलफ़िशां फातिमा को आज तक जेल में क्यों रखा गया है.

उमर खालिद की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उमर खालिद पिछले 5 साल 3 महीने से जेल में बंद हैं और उन पर दिल्ली में किसी भी हिंसक गतिविधि में शामिल होने का आरोप नहीं है. उनके खिलाफ सिर्फ महाराष्ट्र में दिए गए एक भाषण और एक व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किए जाने की बात कही गई है, जिसमें उन्होंने कोई संदेश नहीं लिखा. सिब्बल ने कहा कि अगर जमानत याचिका फिर खारिज होती है, तो उमर को बिना ट्रायल पूरे हुए लगभग 8 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, शरजील इमाम की ओर से सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे पेश हुए. उन्होंने कहा कि शरजील को आतंकवादी और राष्ट्रविरोधी बताकर पेश किया जा रहा है, जबकि अभी तक उनके खिलाफ किसी अपराध में सजा नहीं हुई है. दवे ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत शरजील को भी निर्दोष मानने का अधिकार हासिल है जब तक अदालत दोष सिद्ध न करे. सुप्रीम कोर्ट में इन सभी जमानत याचिकाओं पर आगे की सुनवाई तय समय पर जारी रहेगी.

 यह भी पढ़ें: दिल्ली नगर निगम में मुस्लिम पार्षदों की आवाज कमजोर, 250 में सिर्फ 15; उपचुनाव भी न बदल सका तस्वीर!

