"सरके चुनर" ने बढ़ाई नोरा फतेही की मुश्किलें, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया तलब

Nora Fatehi Controversial Song Row: कन्नड़ फिल्म "केडी द डेविल" के एक गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक पहुंच गया है. फिल्म के बहुचर्चित गाना "सरके चुनर" पर जारी विवादों के बीच मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही को आज यानी गुरुवार (7 मई) को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है. आयोग ने उन्हें सुबह 11.39 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. इस मामले ने फिल्म जगत से लेकर सामाजिक संगठनों तक बड़ी बहस छेड़ दी है.

राष्ट्रीय महिला आयोग को इस गाने के खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं. शिकायत करने वालों का कहना है कि गाने के बोल, उसका फिल्मांकन और प्रस्तुत करने का तरीका महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है. कई महिला संगठनों और सामाजिक समूहों ने भी इस पर आपत्ति जताई और इसे अनुचित बताया.

इस गाने के रीलीज के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों की भारी नाराजगी देखने को मिली थी. कई लोगों ने आरोप लगाया कि इस तरह के गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं. वहीं कुछ लोगों ने कलाकारों की सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल खड़े किए. बढ़ते विवाद को देखते हुए आयोग ने नोरा फतेही को नोटिस भेजा और व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर सफाई देने के लिए कहा है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुनवाई के दौरान आयोग के सदस्य एक्ट्रेस से गाने की तैयारी, उसकी प्रस्तुति और समाज पर उसके असर को लेकर कई सवाल पूछ सकते हैं. नोरा फतेही को अपना पक्ष रखने और अपनी बात समझाने का पूरा मौका दिया जाएगा. आयोग का कहना है कि मनोरंजन के नाम पर महिलाओं का अपमान या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी तरह के कंटेंट को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इस गाने में नोरा फतेही के साथ मशहूर एक्टर संजय दत्त भी मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे. वह इस मामले में 27 अप्रैल को पहले ही आयोग के सामने पेश हो चुके हैं. सुनवाई के दौरान संजय दत्त ने लिखित रूप से माफी मांगते हुए कहा था कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही वह महिलाओं का अपमान करना चाहते थे.

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने इस दौरान कलाकारों को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जिंदगी से जुड़े लोगों को अपने काम के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना चाहिए. सुनवाई के दौरान संजय दत्त ने यह भी ऐलान किया कि वह 50 आदिवासी लड़कियों की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे. आयोग ने इस कदम को सकारात्मक पहल बताया.

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