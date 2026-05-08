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NHRC ने पत्रकार उमर राशिद केस में जांच की बंद, दिल्ली पुलिस को नहीं मिला सबूत

Omar Rashid Case: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया है. दिल्ली पुलिस की जांच में सोशल मीडिया पर लगाए गए गुमनाम आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद आगे कार्रवाई नहीं की गई.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 08, 2026, 09:54 AM IST

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NHRC ने पत्रकार उमर राशिद केस में जांच की बंद, दिल्ली पुलिस को नहीं मिला सबूत

Omar Rashid Case: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पत्रकार उमर राशिद के खिलाफ चल रहे मामले को बंद कर दिया है. यह मामला पिछले लगभग 300 दिनों से लंबित था और सोशल मीडिया पर लगाए गए गुमनाम आरोपों के आधार पर शुरू की गई जांच अब समाप्त कर दी गई है.

दरअसल, साल 2025 में सोशल मीडिया पर कुछ गुमनाम पोस्ट सामने आए थे, जिनमें उमर राशिद पर गंभीर आरोप लगाए गए थे. इन पोस्टों के आधार पर सह्याद्री राइट्स फोरम से जुड़े तामीर एन नामक व्यक्ति ने NHRC में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत मिलने के बाद आयोग ने 23 मई 2025 को मामला दर्ज करते हुए दिल्ली पुलिस को जांच का निर्देश दिया था.

साल 2005 दिल्ली पुलिस ने सौंपी थी रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के बाद 6 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी. रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि मामले में आगे कार्रवाई करने का कोई आधार नहीं मिला. पुलिस के मुताबिक, कथित पीड़िता ने न तो अपनी पहचान सार्वजनिक की और न ही अपना पता उपलब्ध कराया. इसके अलावा उसने जांच को आगे बढ़ाने में भी कोई रुचि नहीं दिखाई. पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत पूरी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुए गुमनाम आरोपों पर आधारित थी. जांच के दौरान उन पोस्टों और आरोपों की समीक्षा की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत या सत्यापित की जा सकने वाली जानकारी सामने नहीं आई.

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दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से भी जांच के दौरान किसी तरह का अतिरिक्त सहयोग नहीं मिला. पुलिस की रिपोर्ट या आगे की प्रक्रिया पर शिकायतकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया. ऐसे में जांच एजेंसियों को आगे कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला. इसी रिपोर्ट के आधार पर NHRC ने अब मामले को बंद करने का फैसला लिया है. आयोग ने माना कि उपलब्ध तथ्यों और पुलिस जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जरूरत नहीं है. उमर राशिद उस समय एक प्रमुख न्यूज़ एजेंसी से जुड़े हुए थे और मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी बहस भी हुई थी. 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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