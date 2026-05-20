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नूंह में बुलंद हुई धार्मिक आज़ादी की आवाज़; जेल में कैद युवाओं की रिहाई की उठी मांग

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिला सचिवालय में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, कथित भेदभाव और हिंसा रोकने तथा बेगुनाह लोगों की रिहाई की मांग उठाई. राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक बताया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 20, 2026, 09:02 PM IST

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नूंह में बुलंद हुई धार्मिक आज़ादी की आवाज़; जेल में कैद युवाओं की रिहाई की उठी मांग

Haryana News: भारत में अल्पसंख्यक ईसाई और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ धार्मिक भेदभाव और नफरत भरी हिंसा बढ़ गई है. मुस्लिम समुदाय के धार्मिक जगहों को अवैध बताकर बुलडोज करना सरकारी नीति का हिस्सा बन गया है. वहीं, हिंदूवादी धार्मिक उन्मादियों की भीड़ द्वारा मुस्लिम और ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी आम बात हो गई है. इसी कड़ी में हरियाणा के जिला सचिवालय नूंह पर बुधवार (20 मई) को भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. 

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बेगुनाह मुस्लिम, ईसाई युवाओं और उलेमा को रिहा किया जाए और धार्मिक संस्थाओं पर होने वाले हमलों को तुरंत रोका जाए.  प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन देशभर के 31 राज्यों और 625 जिलों में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को उठाना है.

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ज्ञापन के माध्यम से संगठनों ने मांग की कि संविधान विरोधी बताए जा रहे कानूनों को वापस लिया जाए तथा संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29 का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा फर्जी गोकशी के नाम पर होने वाली हत्याओं पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई. प्रदर्शनकारियों ने गोपाल सिंह सच्चर, मिश्रा और कुंडू आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी मांग की.

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प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर उचित कार्रवाई करने की अपील की. आंदोलन के दौरान जिला सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और ज्ञापन सौंपने के बाद शांतिपूर्वक प्रदर्शन समाप्त किया गया.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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