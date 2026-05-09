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बुर्का पहनकर दे सकते हैं CUET-UG परीक्षा, NTA ने किया साफ; जानें पूरी गाइडलाइन

CUET UG 2026 Exam Guideline: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. NTA ने साफ किया है कि छात्र बुर्का, कलावा और अन्य धार्मिक कपड़े पहनकर परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचना होगा.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: May 09, 2026, 10:08 AM IST

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बुर्का पहनकर दे सकते हैं CUET-UG परीक्षा, NTA ने किया साफ; जानें पूरी गाइडलाइन

CUET UG 2026 Exam Guideline: NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से पहले छात्रों के लिए ड्रेस कोड और परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति वाली चीजों के बारे में गाइडलाइंस जारी की हैं. एजेंसी ने कहा है कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर तय नियमों का पालन करना होगा, ताकि सुरक्षा जांच जल्दी और आसानी से पूरी हो सकें. NTA के मुताबिक, CUET-UG 2026 परीक्षा 13 मई से 15 मई तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा भारत और विदेश, कुल 15 शहरों में आयोजित की जाएगी. यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में छात्र इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एजेंसी ने ज़रूरी निर्देश पहले से ही जारी कर दिए हैं.

गर्मी को ध्यान में रखते हुए NTA ने छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर पानी की बोतल ले जाने की इजाजत दी है. हालांकि एजेंसी ने साफ किया है कि बोतल पर किसी तरह का लेबल, स्टिकर या पहचान चिन्ह नहीं होना चाहिए. ड्रेस कोड को लेकर भी एजेंसी ने खास निर्देश दिए हैं. छात्रों को हल्के रंग के और आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह दी गई है ताकि सुरक्षा जांच में ज्यादा समय न लगे. NTA ने सफेद और नेवी ब्लू जैसे रंगों को प्राथमिकता देने की बात कही है.

इसके अलावा छात्रों को भारी जैकेट, मोटे कपड़े और ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने से बचने की सलाह दी गई है. एजेंसी ने कहा है कि उम्मीदवार सामान्य जूते, चप्पल या कम एड़ी वाले फुटवियर पहन सकते हैं. सबसे अहम बात यह है कि NTA ने धार्मिक कपड़े और धार्मिक प्रतीकों को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं. 

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बुर्का और धार्मिक कपड़ों को लेकर NTA ने क्या कहा?
एजेंसी ने कहा है कि धार्मिक कपड़े, कलावा या अन्य धार्मिक चीजें पहनने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी. हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है. इसी वजह से NTA ने धार्मिक कपड़े पहनकर आने वाले छात्रों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचें ताकि स्क्रीनिंग प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो. एजेंसी ने छात्रों से यह भी अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर अनुशासन बनाए रखें और केवल जरूरी सामान ही साथ लाएं. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने की अनुमति नहीं होगी. 

NTA ने बच्चों से की ये अपील
CUET-UG देश के बड़े यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में से एक माना जाता है और इसके जरिए देशभर के विश्वविद्यालयों में एडमिशन दिया जाता है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. NTA का कहना है कि इन गाइडलाइंस का मकसद छात्रों को बेहतर और सुरक्षित परीक्षा वातावरण देना है. एजेंसी ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे परीक्षा से पहले जारी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचें ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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