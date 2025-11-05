Advertisement
बड़वानी में सुमैया ने एक-दो नहीं...इतने बच्चियों को दिया जन्म, कुदरत का करिश्मा देख डॉक्टर भी दंग!

Nature Miracle in MP: प्राकृति समय-समय पर दुनिया में अपना करिश्मा दिखाती है, जिसे देख या सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. कुछ इसी तरह का नजारा बड़वानी जिले के राजपुर में देखने को मिली है. यहां एक औरत ने एक साथ तीन बेटियों को जन्म दिया, जो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के केसेज हजारों में एक देखने को मिलता है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 05, 2025, 04:18 PM IST

बड़वानी में शहबाज के घर कुदरत का करिश्मा
Barwani News Today: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसे देखकर डॉक्टर से लेकर अस्पताल का पूरा स्टाफ हैरान रह गया. जिले के राजपुर की रहने वाली सुमैया ने एक साथ तीन बेटियों को जन्म दिया है. बेटियों के जन्म से सुमैया के शौहर अरबाज और उनकी फैमिली खुशी से झूम उठी. 

यह पूरा मामला बड़वानी शहर के एक निजी अस्पताल का है, जहां महिला ने सामान्य डिलीवरी के जरिए तीन बच्चियों को जन्म दिया. डॉक्टरों के मुताबिक, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. परिजनों ने बताया कि उनकी बहू को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजन उसे आनन-फानन में शहर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां मौजूद डॉक्टर निशु जैन और उनकी टीम ने तुरंत मरीज की जांच की और उसे भर्ती कर लिया.

 थोड़ी ही देर में सामान्य डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी गई. कुछ समय बाद डिलीवरी हुई तो न सिर्फ परिजन बल्कि अस्पताल का पूरा स्टाफ भी आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि एक नहीं बल्कि तीन बच्चियों की किलकारियां एक साथ गूंज उठीं. डॉ. निशु जैन ने बताया कि "ऐसी प्रेग्नेंसी हजारों औरतों में से किसी एक में ही देखने को मिलती है. यह पूरी तरह कुदरत का करिश्मा है. सबसे खुशी की बात यह है कि मां और तीनों बच्चियां बिल्कुल स्वस्थ हैं. सभी की नियमित जांच की जा रही है और किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है."

तीनों बच्चियों का जन्म सामान्य प्रक्रिया से हुआ है और फिलहाल उन्हें अस्पताल में निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मां और बच्चियों को घर भेज दिया जाएगा. राजपुर निवासी अरबाज काजी और उनके परिवार के लिए यह खुशी का पल किसी वरदान से कम नहीं है. परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है. सभी ने बच्चियों के जन्म पर अस्पताल पहुंचकर माता-पिता को बधाई दी. तीनों बच्चियों के जन्म की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई है और लोग इसे 'कुदरत का चमत्कार'बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'मूंछें हों तो इश्हाक खान जैसी', अजमेर के पार्दष की मूंछों पर फिदा हुई दुनिया!

Salaam Tv Digital Team

mp newsBarwani Newsmuslim news

