मॉब लिंचिंग के शिकार अतहर के खिलाफ ही पुलिस ने शुरू की जांच, वायरल वीडियो में चोरी के लगाए गए आरोप

Bihar Mob Lynching Case: मोहम्मद अतहर मॉब लिंचिंग मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है. इस वीडियो में मृतक मोहम्मद अतहर पर हो चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं. पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.
Bihar Mob Lynching Case: बिहार के नवादा जिले के रोह प्रखंड के भट्टा गांव में हाल ही में मोहम्मद अतहर नाम के एक फेरीवाले की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों और विपक्षी दलों के नेताओं ने बिहार सरकार से न्याय की मांग की. वहीं, इस घटना के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पर मोहम्मद अतहर से जोड़कर एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें मोहम्मद अतहर पर चोरी का आरोप लगाया गया है.
पुलिस इस वायरल वीडियो की चोरी के एंगल से जांच कर रही है. 20 सेकंड के इस वायरल वीडियो में कथित तौर पर चोरी का सामान बिखरा हुआ दिख रहा है और अतहर पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है. पुलिस हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
बता दें कि अतहर हुसैन को पिछले 5 दिसंबर की रात कुछ लोगों ने बेरहमी से मॉब लिंचिंग की. मोहम्मद अतहर ने मरने से पहले दिए अपने बयान में बताया कि आरोपियों ने पेंट खोलकर उनका धर्म पहचाना और लोहा गर्म करके उनके शरीर को जलाया.
आरोपियों ने मोहम्मद अतहर की कान को पिलास की मदद से कतर दिया. आखिरकार मोहम्मद की मौत एक अस्पताल में हो गई. इस मौत के बाद मुस्लिम समाज और उनके परिवार में गम और गुस्सा बढ़ गया. मृतक अतहर की पत्नी शबनम ने 6 दिसंबर को 10 नामजद आरोपियों के और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने इस मामले में पांच नामजद और छह अज्ञात सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है.