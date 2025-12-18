Nawada: अतहर हुसैन की Mob Lynching, कांग्रेस के उमैर खान बोले, करेंगे हर मुमकिन मदद

Advertisement
Nawada Mob Lynching News: बिहार के नवादा में हुई मॉब लिचिंग से मुतास्सिर हुए अतर हुसैन के परिवार से अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उमैर खान मिलने के लिए पहुंचे थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Dec 18, 2025

Nawada Mob Lynching News: नवादा जिले के भट्टा पर गांव में फेरी लगाने वाले मोहम्मद अतर हुसैन की मॉब लिंचिंग का मामला अब राजनीतिक बहस का मौज़ू बनता जा रहा है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उमैर खान ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर मुमकिन मदद देने की बात कही है. इससे पहले जमीयत उलेमा ए हिंद ने परिवार के लिए केस लड़ने की बात कही थी

उमैर खान ने क्या कहा?

परिवार से बातचीत के दौरान उमैर खान ने कहा कि यह घटना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, बल्कि एक गरीब परिवार की आजीविका छीनने जैसा गंभीर अपराध है. उन्होंने साफ किया कि अपराध का कोई धर्म या जाति नहीं होता और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी घटना पेश न आए.

नीतीश के हिजाब विवाद पर भी किया कमेंट

इस दौरान उमैर खान ने हाल ही में हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पाकिस्तान से मिली कथित धमकी की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि किसी बाहरी देश को बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने या धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है. मुख्यमंत्री बिहार की जनता द्वारा चुने गए हैं और यदि उनसे कोई गलती हुई है, तो उस पर फैसला देश के कानून और जनता ही करेगी.

हिजाब विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उमैर खान ने कहा कि अगर किसी प्रकार का नियम मौजूद था, तो नियुक्ति पत्र देने से पहले ही संबंधित अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी करनी चाहिए थीं. उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के जरिए किसी बच्ची का हिजाब उतरवाना उनकी सोच और विचारधारा को दर्शाता है.

जमीयत ने किया बड़ा ऐलान

उधर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के चीफ अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि उनके संगठन की लीगल टीम परिवार की पूरी मदद करने वाली है. संगठन ने एक पैनल बनाने का भी जिक्र किया है जो परिवार की पूरी तरह से लीगल मदद करेगा और उन्हें इंसाफ दिलाएगा. बता दें, मोहम्मद अतहर हुसैन को बुरी तरह से पीटा गया था. रिपोर्ट के मुताबिक पहले उनका नाम पूछा गया और फिर उन्हें पीटा गया.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

NawadaNawada NewsNawada Mob Lynching

