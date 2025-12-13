Advertisement
गर्म लोहे से दागा, उंगलियां तोड़ीं; बिहार के नवादा में अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग

Nawada Mob Lynching Case: बिहार के नवादा जिले में भीड़ द्वारा बेरहमी से पीट-पीटकर मारे जाने के बाद एक मुस्लिम कपड़ा व्यापारी, मोहम्मद अथर हुसैन की मौत हो गई. 5 दिसंबर को घायल हुए 40 साल के अतहर हुसैन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे भीड़ हिंसा और कानून-व्यवस्था की कमी को लेकर देश भर में गुस्सा फैल गया.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 11:57 AM IST

Nawada Mob Lynching: बिहार के नवादा जिले में मुस्लिम व्यापारी का मॉब लिंचिंग हुई है. इस घटना के बाद देशभर में बवाल मचा हुआ है. दरअसल, रोह पुलिस स्टेशन के तहत भट्टा गांव में 5 दिसंबर को भीड़ की बेरहमी से पिटाई में घायल हुए कपड़े के व्यापारी मोहम्मद अतहर हुसैन (40) की शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई. अतहर नालंदा जिले के लेहरी पुलिस स्टेशन के तहत गगनडीह इलाके के रहने वाले थे और पिछले 20 सालों से नवादा इलाके में घर-घर जाकर कपड़े बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे.

घटना के दो दिन बाद 7 दिसंबर को अथर हुसैन ने कैमरे पर अपना दर्दनाक बयान रिकॉर्ड किया, जो अब सामने आया है. अपने बयान में उन्होंने बताया कि डुमरी गांव से लौटते समय उन्हें 6 से 7 नशे में धुत युवकों ने रोक लिया. उन्होंने पहले उनका नाम पूछा और जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, आरोपियों ने उन्हें जबरदस्ती उनकी मोटरसाइकिल से नीचे खींच लिया. इसके बाद उन्होंने उनसे लूटपाट की और उनके हाथ-पैर बांधकर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया.

अतहर के मुताबिक, हमलावरों ने उन पर पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी और गर्म लोहे की रॉड से उनके शरीर के कई हिस्सों को दागा. इस दौरान उनकी उंगलियां और हाथ भी टूट गए. उन्होंने बताया कि शुरू में 6 से 7 हमलावर थे, लेकिन जल्द ही उनकी संख्या बढ़कर 15 से 20 हो गई. लगातार पिटाई और टॉर्चर की वजह से उनकी हालत गंभीर हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह अतहर हुसैन को भीड़ से बचाया और उन्हें नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया. गंभीर हालत के कारण उन्हें बिहारशरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पुलिस ने क्या कहा?
रोह पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रंजन कुमार ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. अब तक तीन आरोपियों सोनू कुमार, रंजन कुमार और कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. मृतक का पोस्टमॉर्टम एक मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक टीम की मौजूदगी में किया गया.

