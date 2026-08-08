/पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर नजरुल इस्लाम की गोली मारकर हत्या

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कोलकाता: मगरबी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में शनिवार को दिनदहाड़े नामालूम हमलावरों ने एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि हेडमास्टर नजरुल इस्लाम की किसी सियासी पार्टी से कोई संबंध नहीं था. इस्लामपुर पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के मुताबिक, इस्लामपुर के एक लोकल स्कूल के हेडमास्टर, नजरुल इस्लाम पर शनिवार को सुबह काम पर जाते वक़्त मदारिपुर इलाके में हमला किया गया. गोली लगने के बाद उन्हें इस्लामपुर सब-डिविजनल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने पर सिलीगुड़ी के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका, और दोपहर करीब 1 बजे उनकी मौत हो गई.
पुलिस को अभी तक हत्या की कोई वजह पता नहीं चली है. घटना पर हैरानी जताते हुए पीड़ित शिक्षक की बेटी, नैना खातून ने कहा, "परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों निशाना बनाया गया? किसने उनपर हमला किया ?" उन्होंने कहा, "मेरे पिता एक बेहद ईमानदार इंसान थे. उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. हमें नहीं पता कि उनकी हत्या क्यों और किसलिए की गई है."
मृतक हेडमास्टर की पत्नी, रुखसाना खातून ने बताया कि जब उहें गोली मारी गई, उस वक़्त उनके पति मोबाइल फोन पर उनसे बात कर रहे थे.घटना के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें गोली लगी है." हालांकि, वह यह नहीं बता पाए कि उन्हें गोली किसने मारी है.
नजरुल इस्लाम की हत्या के बाद उनके साथी शिक्षकों और सहकर्मियों ने भी हैरानी जताते हुए कहा कि नजरुल इस्लाम को एक समर्पित, वक़्त के पाबंद और प्रतिबद्ध शिक्षक थे, जिनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी.
इस मामले में हत्या के चश्मदीदों के मुताबिक, इस्लामपुर के अंबागन क्रॉसिंग इलाके के रहने वाले हेडमास्टर का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं था. उन्होंने बताया कि वह हमेशा की तरह स्कूल जा रहे थे, तभी मदारिपुर इलाके में ना मालूम बदमाशों ने उन्हें रोका और उनपर फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उन्हें लग गई, और वह सड़क पर गिर पड़े.
इस हत्याकांड के बाद पुलिस सुराग पाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं हुई है.