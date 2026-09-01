/इतिहास के पन्नों में मुगलों को ज्यादा जगह देने पर विवाद, फडणवीस ने UPA पर साधा निशाना

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Devendra Fadnavis On NCERT Mughal History: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को NCERT के ऐतिहासिक पाठ्यक्रम को लेकर पिछली UPA सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि UPA के कार्यकाल में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में ऐतिहासिक हस्तियों को चुनिंदा तरीके से ही शामिल किया गया था. BJP महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया कि UPA शासन के दौरान NCERT की पाठ्यपुस्तकों में मुग़लों के लिए 13 पेज दिए गए थे, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को कथित तौर पर केवल एक पैराग्राफ में समेट दिया गया था.
मौजूदा सरकार के राष्ट्रीय नायकों के प्रति नज़रिए की तुलना करते हुए, फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अपडेट किए गए पाठ्यक्रम में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए 17 पेज दिए गए हैं. विपक्ष पर और निशाना साधते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर राम मंदिर दान विवाद को लेकर निशाना साधने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे को लूट का मामला बताकर गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की.
CM फडणवीस ने कहा, "UPA के दौर में NCERT की पाठ्यपुस्तकों में मुग़लों के लिए 13 पेज और शिवाजी के लिए एक पैराग्राफ था। PM मोदी के समय में पाठ्यक्रम में शिवाजी के लिए 17 पेज दिए गए। पहले उन्होंने मुद्दों पर विरोध किया, फिर राम मंदिर मामले को निशाना बनाया। उन्होंने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि राम मंदिर में लूट हुई। उनका अगला निशाना कुंभ मेला है। आकर देखिए: कुंभ के टेंडर 20% कम कीमत पर दिए गए थे." इससे पहले सोमवार को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में भाग लिया, जो कल पुणे में आयोजित की गई थी.
इसके अलावा, CM फडणवीस ने BJP महाराष्ट्र राज्य पदाधिकारियों की बैठक में भी भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता BJP के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रवींद्र चव्हाण ने की। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री फडणवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया. उन्होंने विपक्षी पार्टी पर राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने और आने वाले त्र्यंबकेश्वर महासिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के बारे में गुमराह करने वाली बातें फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया.
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान इस कानून को अटकाए रखा और इसे खत्म कर दिया. उन्होंने मौजूदा सरकार के कामकाज का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और नौजवानों को सशक्त बनाने और उनकी तरक्की के लिए ज़्यादा मौके पैदा करने के मकसद से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'लखपति दीदी' जैसी अहम पहल की हैं. राज्य के आर्थिक और विकास के रोडमैप के बारे में बताते हुए, मुख्यमंत्री ने 2030 तक महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। साथ ही, उन्होंने 2047 तक 'विकसित महाराष्ट्र' और 'विकसित भारत' के बड़े विज़न में योगदान देने की बात भी कही.