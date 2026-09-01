/इतिहास के पन्नों में मुगलों को ज्यादा जगह देने पर विवाद, फडणवीस ने UPA पर साधा निशाना

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान इस कानून को अटकाए रखा और इसे खत्म कर दिया. उन्होंने मौजूदा सरकार के कामकाज का ज़िक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और नौजवानों को सशक्त बनाने और उनकी तरक्की के लिए ज़्यादा मौके पैदा करने के मकसद से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'लखपति दीदी' जैसी अहम पहल की हैं. राज्य के आर्थिक और विकास के रोडमैप के बारे में बताते हुए, मुख्यमंत्री ने 2030 तक महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के संकल्प को दोहराया। साथ ही, उन्होंने 2047 तक 'विकसित महाराष्ट्र' और 'विकसित भारत' के बड़े विज़न में योगदान देने की बात भी कही.