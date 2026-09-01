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इतिहास के पन्नों में मुगलों को ज्यादा जगह देने पर विवाद, फडणवीस ने UPA पर साधा निशाना

Devendra Fadnavis On NCERT Mughal History: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर इतिहास, राम मंदिर और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया है. साथ ही, महाराष्ट्र को 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प दोहराया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Sep 01, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 09:54 AM IST
इतिहास के पन्नों में मुगलों को ज्यादा जगह देने पर विवाद, फडणवीस ने UPA पर साधा निशाना

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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