टीपू सुल्तान की वो बड़ी गलती जिस वजह से NCERT की किताब से होना पड़ा बाहर!

Tipu Sultan History: नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने हालिया दिनों अपने स्कूली किताबों के सिलेबस में बड़े स्तर पर बदलाव किया है. खास तौर पर इतिहास की किताबों में मुस्लिम शासकों से जुड़े तथ्यों को बच्चों पर भार कम करने के नाम पर सिलेबस से हटा दिया गया. जिनमें भारतीय क्रांति की नींव रखने वाले मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, रजिया बेगम, मुगलकाल समेत कई महत्पूर्ण चैप्टर को हटा दिया गया.

दक्षिणपंथी विचारधारा वाले विद्वानों को छोड़कर NCERT के इस कदम की खूब आलोचना हुई है. इतिहास के जानकारों ने टीपू सुल्तान से जुड़े कहानियों को हटाने पर NCERT पर भेदभाव का आरोप लगाया. कुछ लोगों ने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार देते हुए राजनीति से प्रेरित बताया, जबकि दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों टीपू सुल्तान को कट्टरपंथी बताते हुए कई तरह के दावे कर रहे हैं. NCERT ने टीपू सुल्तान के चैप्टर को स्कूली टेक्सट बुक से क्यों हटा दिया, आइये जानते हैं.

टीपू सुल्तान का इतिहास शुरू होता है 6 और 7 दिसंबर 1782 की रात से, जब मैसूर के शासक हैदर अली का निधन हो गया. उनकी पीठ पर एक बड़ा फोड़ा निकल आया था, जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाए. हैदर अली की मौत के तुरंत बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया गया.

ब्रिटिश लेखक डेनिस फॉरेस्ट ने एक अंग्रेज पर्यवेक्षक के हवाले से लिखा है कि उस समय टीपू की उम्र 33 साल और लंबाई 5 फीट 7 इंच थी. वह आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे, लेकिन गर्दन छोटी थी. उनके मजबूत बाजुओं से ताकत का आभास होता था, वहीं उनके हाथ नाजुक थे. चेहरे की सबसे खास बात उनकी बड़ी काली आंखें थीं जो मानो बोलती थीं.

टीपू को पिता से मिला खास संदेश

मौत से पहले हैदर अली ने बेटे को शासन करने और अवाम की भलाई के अच्छे तरीकों पर सलाह दी गई थी. एक लंबे पत्र में उन्होंने चेतावनी दी, "कंपनी (ईस्ट इंडिया कंपनी) बार-बार तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाएगी. तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट अंग्रेजों का जलन होगा. आज हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर अंग्रेज हैं. जरूरत है उन्हें आपस में लड़ाकर कमजोर करने की."

हैदर अली ने कहा कि फ्रांसीसियों की मदद से ब्रिटिश सेना को हराया जा सकता है, क्योंकि युद्धनीति में यूरोपीय आगे हैं. उन्होंने बेटे को याद दिलाया कि गद्दी बहादुरी से जीती जा सकती है, लेकिन सिर्फ बहादुरी से उसे बचाए रखना संभव नहीं है. ऐसे में अपने जन्मभूमि को अंग्रेजों के हाथ में जाने से रोकने के लिए अक्ल का इस्तेमाल बहुत जरुरी है.

जंग के मैदान का माहिर

टीपू सुल्तान को भारत के बहादुर और कुशल सैन्य कमांडरों में गिना जाता है. उन्होंने पॉलिलुर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया और 1782 ई. में तंजावुर के पास कर्नल जॉन ब्रेथवेट की सेना को मात दी. सत्ता संभालने से एक साल पहले उन्होंने कावेरी नदी के किनारे कंपनी के सैनिकों को हार मानने पर मजबूर कर दिया था.

इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल के मुताबिक, फ्रांसीसी इंजीनियरों की मदद से टीपू ने भारत में औद्योगिक तकनीक लेकर आए और जल-शक्ति से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया. उन्होंने दक्षिण चीन से रेशम के कीड़े के अंडे मंगवाकर मैसूर में रेशम उद्योग बसाया, बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था को बेहतरर किया और खेती-बाड़ी, व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

इतिहासकार इरफान हबीब लिखते हैं कि टीपू की नजर भारत से बाहर भी थी. उन्होंने इस्तांबुल में अपने राजदूत से कहा था कि इराक के बसरा बंदरगाह में जमीन लीज पर लेकर वहां जहाजों का ठिकाना बनाया जाए, जैसा यूरोपीय देश करते हैं. टीपू सुल्तान का मकसद इसके जरिये भारत की अवाम के लिए व्यापार और रोजगार के नए रास्ते खोलना.

टीपू की धार्मिम नीतियों पर बंटे इतिहासकार

टीपू की धार्मिक नीति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं. इरफान हबीब के मुताबिक 1784 में टीपू ने वेदाचार्य वेंकटाचला शास्त्री और ब्राह्मणों को जमीन दान दी और लंबी उम्र की प्रार्थना करने को कहा था. उन्होंने मंदिरों को हाथी और धनराशि दान दी, यहां तक कि मराठा हमलों में मंदिरों को हुए नुकसान पर नाराजगी जताई.

इसके बावजूद कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे गैर-मुसलमानों के खिलाफ कठोर थे. विक्रम सम्पत ने लिखा है कि उनके पत्रों से लगता है वे गैर-मुस्लिमों से नफरत करते थे और उनकी तलवार पर खुदा का नाम और 'काफिरों के लिए बिजली' जैसा वाक्य लिखा था. उन्होंने अपनी रियासत का नाम 'सरकार-ए-खुदादाद' रखा और कई शहरों के नाम बदलकर इस्लामी नाम रखे. दूसरी ओर, सुरेंद्रनाथ सेन का मानना है कि धार्मिक कठोरता के पीछे सियासी वजहें ज्यादा थीं.

हालांकि, उन्हें धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने और उनके राज्य में बने लगभग 156 हिंदू मंदिरों को नियमित दान देने के लिए जाना जाता है.कई लोगों ने उनके प्रशासन में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति और हिंदू मंदिरों को उनके जरिये दिए गए बड़े पैमाने पर भूमि अनुदान का भी जिक्र किया है. दक्षिणपंथी इतिहासकार उन पर हिंदुओं के उत्पीड़न के भी आरोप लगाते रहे हैं. उत्पीड़न से उलट विरोधाभासी विवरण धार्मिक विविधता के प्रति उनके वास्तविक दृष्टिकोण पर विवाद पैदा करते हैं.

1792 की पहली बड़ी हार

अंग्रेजों के जुल्म और विस्तार नीतियों की वजह से 26 जनवरी 1792 को अंग्रेज, मराठा और निजाम की संयुक्त सेनाएं श्रीरंगपट्टनम पहुंचीं. टीपू के पास 50,000 सैनिक थे, लेकिन अंग्रेजी रणनीति के आगे किला टूट गया. कॉर्नवालिस ने सख्त शर्तें रखीं, जिसमें कहा गया कि आधी रियासत छोड़नी होगी, तीन करोड़ रुपया देना होगा और दो बेटों को गिरवी (बंधक) के रूप में सौंपना होगा. 18 मार्च 1792 को टीपू के बेटे अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को हाथी पर बिठाकर मद्रास ले जाया गया. दो साल बाद रकम चुकाने पर उन्हें लौटाया गया. यह हार टीपू के मन पर गहरी चोट छोड़ गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

1799: आखिरी जंग और शहादत

19 फरवरी 1799 को अंग्रेजों ने फिर हमला किया. इस बार उनके पास पहले की तुलना में कम संसाधन थे, लेकिन सैनिकों ने डटकर लड़ाई लड़ी. अप्रैल के आखिर तक अंग्रेजों ने किले की दीवार में दरार डाल दी. 4 मई को जब हमला हुआ, टीपू खाना खा रहे थे. खबर मिलते ही वे घोड़े पर सवार होकर मोर्चे पर पहुंचे, लेकिन गोली और तलवार के वार से गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस दौरान टीपू सुल्तान को घायल देखकर साथियों ने उन्हें सरेंडर करने की सलाह दी, मगर उन्होंने कहा, "क्या तुम पागल हो गए हो? चुप रहो." थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज सिपाही ने पास से गोली मार दी और वे शहीद हो गए. मरते समय भी उनकी तलवार हाथ से नहीं छूटी.

अंगूठी पर खुदा था 'राम' नाम

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीपू सुल्तान के पास एक सोने की अंगूठी थी, जिस पर 'राम' नाम खुदा हुआ था. बताया जाता है कि जब 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जंग के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हुई, उस वक्त यह अंगूठी उनकी उंगली में ही थी. इतिहासकारों के मुताबिक, उनकी मौत के बाद एक ब्रिटिश जनरल ने यह अंगूठी उतार ली थी. सालों बाद यह अंगूठी लंदन में एक नीलामी में पेश की गई, जहां इसे नीलामी लाखों पाउंड में बेट दिया गया. अंगूठी का वजन लगभग 41 ग्राम था.इतिहासकार इसे भारत की सांस्कृतिक विविधता और आपसी सम्मान का प्रतीक मानते हैं.

मौत पर उमड़ पड़ा अवामी जनसैलाब

टीपू का जनाजा शाम को उठाया गया. रास्ते में लोग रोते और जमीन पर लेटकर सम्मान प्रकट करते रहे. टीपू सुल्तान के आखिरी रस्म में अवाम का जनसैलाब उमड़ पड़ा. उन्हें पिता हैदर अली की कब्र के पास दफनाया गया. रियासत अंग्रेज और हैदराबाद के निजाम में बांट दी गई. अंग्रेज गवर्नर वेलजली ने यह खबर सुनकर जाम उठाया और कहा, "यह जाम हिंदुस्तान के शेर की मौत के नाम." उनकी मौत के बाद अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा.

टीपू का अनोखा खिलौना

अंग्रेजों ने किले में एक अनोखा लकड़ी का खिलौना पाया. एक दहाड़ता हुआ शेर जो एक ब्रिटिश सैनिक को दबोच रहा था. हेंडल घुमाने पर शेर की आवाज और सैनिक की चीख निकलती थी. सुबह उठते ही टीपू इसे चलाया करते थे. अंग्रेज इसे लंदन ले गए और आज भी यह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा है.

