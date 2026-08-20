"उर्दू की बेटी हूं, हिंदी ने मुझे पाला है"; भाषाई विवाद के बीच JMI से मुनावरी बेगम ने युवाओं को दिया खास संदेश

उर्दू और कंप्यूटर भाषा से हुनर तक

मुनावरी बेगम ने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए बताया कि उर्दू सीखने के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाले केंद्र भी चलाए. उनके मुताबिक, 15 से 35 साल तक के युवाओं को कंप्यूटर और उर्दू दोनों सिखाने की कोशिश की गई. पुडुचेरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां एक हिंदू युवक की NGO को जोड़कर ऐसा केंद्र चलाया गया. यह उदाहरण उनके भाषण में मौजूद उस विचार को मजबूत करता है कि तालीम और हुनर की कोई धार्मिक सीमा नहीं होती.