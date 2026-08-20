"उर्दू की बेटी हूं, हिंदी ने मुझे पाला है"; भाषाई विवाद के बीच JMI से मुनावरी बेगम ने युवाओं को दिया खास संदेश

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Jamia Millia Islamia News: आजादी सिर्फ अधिकारों का नाम नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों और समाज में आपसी भाईचारे की भी बात करती है. इसी सोच को सामने रखते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया में समाजशास्त्र विभाग की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार की थीम "Freedom, Responsibility & Shared Nationhood", यानी "आजादी, जिम्मेदारी और साझा राष्ट्रभाव" रखी गई.
इस कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के छात्रों, शिक्षकों और अकादमिक जगत से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया. विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम सूचना के मुताबिक, सेमिनार का मकसद आजादी, नागरिक जिम्मेदारी और साझा राष्ट्रभाव जैसे अहम मुद्दों पर सार्थक संवाद के लिए एक मंच तैयार करना था.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष बनीं चीफ गेस्ट
कार्यक्रम की चीफ गेस्ट राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष एस. मुनावरी बेगम रहीं. इस मौके पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार प्रो. मेहताब आलम रिजवी भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, छात्रों और कई अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की.
केंद्र सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, एस. मुनावरी बेगम ने 20 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला था. ऐसे में उनका इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होना भी खास रहा. सेमिनार में पद्मश्री प्रो. अख्तरुल वासे मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे. उन्होंने कार्यक्रम की थीम से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे.
वहीं, कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रो. जुबैर मीनाई ने की. कार्यक्रम की संयोजक समाजशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. अजरा आबिदी रहीं. उनकी देखरेख में आयोजित इस सेमिनार में आजादी के मायने, नागरिक जिम्मेदारियों और देश में साझा राष्ट्रभाव जैसे विषयों पर संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई.
देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मंच से मुनावरी बेगम ने अपने संबोधन में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, वह थी शिक्षा. उन्होंने छात्रों से कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है. शिक्षा और बेहतर कौशल के जरिए युवा न सिर्फ अपना भविष्य को एक नया आयाम दे सकते हैं, बल्कि परिवार, समाज के साथ देश की दिशा और दशा बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
"उर्दू की बेटी हूं, हिंदी ने मुझे पाला है"
मुनावरी बेगम के भाषण का एक खास हिस्सा भाषा और सामाजिक संवाद से जुड़ा रहा. उन्होंने खुद को उर्दू की बेटी बताते हुए कहा कि हिंदी ने उन्हें पाला है. उन्होंने तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु जैसी भाषाएं सीखने के अपने अनुभव का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, अलग-अलग भाषाएं सीखना सिर्फ भाषा का ज्ञान हासिल करना नहीं है, बल्कि यह लोगों के बीच राब्ता कायम करने का जरिया भी है.
यही वजह है कि मुनावरी बेगम ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में अनुवाद की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों के दौरान वह अनुवादक के तौर पर काम करती रही हैं और उत्तर भारत से आने वाले नेताओं के तमिलनाडु दौरे में भी भाषा के स्तर पर संवाद स्थापित करने में उनकी भूमिका रही.
मुनावरी बेगम ने छात्रों से कहा कि सिर्फ धार्मिक या पारंपरिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि दुनियावी शिक्षा और रोजगार से जुड़े कौशल भी जरूरी है. उन्होंने UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक कठिनाइयों का जिक्र करते हुए जरूरतमंद छात्रों की मदद की अपनी पहल के बारे में बताया. उन्होंने खासतौर पर छात्राओं को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि महिलाओं को भी देश के विकास में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए.
उर्दू और कंप्यूटर भाषा से हुनर तक
मुनावरी बेगम ने अपने पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए बताया कि उर्दू सीखने के साथ कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाले केंद्र भी चलाए. उनके मुताबिक, 15 से 35 साल तक के युवाओं को कंप्यूटर और उर्दू दोनों सिखाने की कोशिश की गई. पुडुचेरी का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वहां एक हिंदू युवक की NGO को जोड़कर ऐसा केंद्र चलाया गया. यह उदाहरण उनके भाषण में मौजूद उस विचार को मजबूत करता है कि तालीम और हुनर की कोई धार्मिक सीमा नहीं होती.
जामिया के सेमिनार की थीम में आजादी के साथ जिम्मेदारियों को भी समझने पर जोर दिया गया. आजादी का मतलब केवल अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि उन अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझना भी है.
मुनावरी बेगम ने युवाओं से सकारात्मक सोच रखने और देश की तरक्की में योगदान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब देश आगे बढ़ेगा तो उसके साथ परिवार, गांव और समाज भी आगे बढ़ेगा.
जामिया के मंच से निकला संदेश
18 अगस्त का यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहां अकादमिक विमर्श और सामाजिक जिम्मेदारी को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई. एक तरफ सेमिनार की थीम ने आजादी, जिम्मेदारी और साझा राष्ट्रभाव पर चर्चा का रास्ता खोला, तो दूसरी तरफ मुनावरी बेगम ने अपने संबोधन में शिक्षा, भाषा, महिला सशक्तिकरण और युवाओं की भूमिका को केंद्र में रखा.