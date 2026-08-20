Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /उर्दू की बेटी हूं, हिंदी ने मुझे पाला है; भाषाई विवाद के बीच JMI से मुनावरी बेगम ने युवाओं को दिया खास संदेश

"उर्दू की बेटी हूं, हिंदी ने मुझे पाला है"; भाषाई विवाद के बीच JMI से मुनावरी बेगम ने युवाओं को दिया खास संदेश

Munawari Begum JMI Visit: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में "Freedom, Responsibility & Shared Nationhood" विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष एस. मुनावरी बेगम बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुईं. इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षा, कौशल, महिला सशक्तिकरण और भाषाई एकता पर जोर दिया.

Written ByAkib Khan Mansoori
Published: Aug 20, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 04:08 PM IST
"उर्दू की बेटी हूं, हिंदी ने मुझे पाला है"; भाषाई विवाद के बीच JMI से मुनावरी बेगम ने युवाओं को दिया खास संदेश
Image Credit: NCM की उपाध्यक्ष मुनावरी बेगम ने JMI के छात्रों को दिया खास संदेश

About the Author

Akib Khan Mansoori

Akib Khan Mansoori

आकिब खान मंसूरी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के रहने वाले हैं. उन्होंने भीमरॉव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से बैचलर की पढ़ाई की है. इसके बाद देश की मशहूर यूनिवर्सिटी  जामिया मिल्लिया इस्लामिया से टीवी जर्नलिज्म किया है.  आकिब अभी Zee Media में अस्सिटेंट प्रोडूसर हैं. इससे पहले वो Zee News और कई बड़े चैनलों में ट्रेनिंग ली है. वो जम्मू- कश्मीर और भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक मुद्दों पर लिखते हैं. 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Eid Milad Date: 25 या 26 अगस्त? जानें ईद मिलाद की सही तारीख और छुट्टी की जानकारी
2
3
4
5