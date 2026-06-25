राज्य चुनें
Sana Malik On Polygamy Law: महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार (23 जून) को NCP विधायक सना मलिक ने बहुविवाह को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि कुरान के मुताबिक बहुविवाह की इजाजत दी गई है और भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इसकी इजाजत देता है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वैध्य बोर्ड है.
दरअसल, दो-तीन मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक और तलाक के मामले को लेकर माहाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा हुई और लक्ष्यविधि प्रस्ताव लाया गया था. इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवयानी फरांदे ने कहा कि इस प्रकार के कानून (बहुविवाह) पाकिस्तान में लागू हैं. उन्होंने यह तर्क दिया था कि का मुस्लिम समुदाय चाहता है कि चूँकि पाकिस्तान में बहुविवाह को लेकर कुछ कानून हैं, इसलिए यहाँ भी वैसे ही नियम लागू होने चाहिए. अजित पवार गुट की NCP विधायक सना मलिक ने देवयानी फरांदे को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर आपको भारतीय मुसलमानों को गाइड करना है तो हमें कुरान से रिफरेंस दीजिए, न कि पाकिस्तान से. उन्होंने आगे कहा कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है और पाकिस्तान को सामने रखकर, उसका रिफ्रेंस भारत के मुसलमानों के लिए कोट न किया जाए. यानी पाकिस्तान में क्या कानून है और क्या हो रहा है, उसका रिफ्रेंस भारत के मुसलमानों के लिए उपयोग न किया जाए.
कुरान ने दी है बहुविवाह की इजाजत
उन्होंने अपने विधानसभा के भाषण में यह भी कहा कि पाकिस्तान में बहुविवाह के कानून हैं तो वे भी कुरान के मुताबिक ही हैं. सना मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ने बहुविवाह पर कुरान से निर्देश लिया है, इसलिए भारत के मुसलमानों को कुरान का रिफ्रेंस दीजिए, पाकिस्तान का नहीं. उन्होंने मुसलमानों पर बहुविवाह को लेकर सवाल खड़े करने पर कहा कि भारत में सिर्फ मुस्लिम समुदाय में बहुविवाद की प्रथा नहीं है, बल्कि कई अन्य धर्मों में भी बहुविवाद की प्रथा है.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुविवाह की इजाजत देती है!
सना मलिक के इस भाषण के बाद उन पर सवालों के पहाड़ टूट पड़े, लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि वह भारत में शरिया आधारित कानून चाहती हैं. हालांकि सना मलिक ने मीडिया के सामने यह साफ किया कि भारतीय संविधान के मुताबिक सभी समुदायों को अपने धर्म के मुताबिक चलने और उसे पालन करने का अधिकार दिया गया है. उसी प्रकार मुस्लिम समुदाय को भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने धर्म के मुताबिक चले. सना ने आगे कहा कि शरिया लॉ के मुताबिक बहुविवाह की इजाजत है और भारतीय संविधान के मुताबिक मुस्लिम पर्शनल लॉ बोर्ड भी इसकी इजाजत देता है.
बहुविवाह पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टार्गेट न किया जाए-सना मलिक
उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की इजाजत है और बहुविवाह हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह हो रहा है, अन्य धर्मों में भी बहुविवाह हो रहा है. उन्होंने कहा कि अगर बहुविवाह पर चर्चा करना है तो इसमें सभी धर्मों को शामिल किया जाए, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टार्गेट न किया जाए.