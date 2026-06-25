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पाकिस्तान नहीं, कुरान का दीजिए हवाला'; बहुविवाह पर सना मलिक के बयान से बढ़ा विवाद

Sana Malik On Polygamy Law: महाराष्ट्र विधानसभा में बहुविवाह को लेकर हुई चर्चा के दौरान NCP विधायक सना मलिक के बयान पर विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने कहा कि कुरान और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह की अनुमति है. साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करते समय केवल मुस्लिम समुदाय को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 25, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:39 PM IST
पाकिस्तान नहीं, कुरान का दीजिए हवाला'; बहुविवाह पर सना मलिक के बयान से बढ़ा विवाद
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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