दरअसल, दो-तीन मुस्लिम महिलाओं के पारिवारिक और तलाक के मामले को लेकर माहाराष्ट्र विधानसभा में चर्चा हुई और लक्ष्यविधि प्रस्ताव लाया गया था. इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवयानी फरांदे ने कहा कि इस प्रकार के कानून (बहुविवाह) पाकिस्तान में लागू हैं. उन्होंने यह तर्क दिया था कि का मुस्लिम समुदाय चाहता है कि चूँकि पाकिस्तान में बहुविवाह को लेकर कुछ कानून हैं, इसलिए यहाँ भी वैसे ही नियम लागू होने चाहिए. अजित पवार गुट की NCP विधायक सना मलिक ने देवयानी फरांदे को जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर आपको भारतीय मुसलमानों को गाइड करना है तो हमें कुरान से रिफरेंस दीजिए, न कि पाकिस्तान से. उन्होंने आगे कहा कि भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं है और पाकिस्तान को सामने रखकर, उसका रिफ्रेंस भारत के मुसलमानों के लिए कोट न किया जाए. यानी पाकिस्तान में क्या कानून है और क्या हो रहा है, उसका रिफ्रेंस भारत के मुसलमानों के लिए उपयोग न किया जाए.