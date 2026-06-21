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Mumbai NEET Exam 2026: हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आईं, जहां मुसलमान होने की वजह से लोगों को खाना देने से इनकार कर दिया गया, उनका नाम और मजहब पूछकर भेदभाव किया गया. ऐसे माहौल के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने इंसानियत, भाईचारे और आपसी सहयोग की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है. यहां लोगों ने यह संदेश दिया कि जब बात बच्चों के मुस्तकबिल और तालीम की हो, तो मजहब और समुदाय की दीवारें अपने आप छोटी पड़ जाती हैं.
भिवंडी में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता का अनोखा उदाहरण देखने को मिला. परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के साथ पहुंचे अभिभावकों की सुविधा के लिए शहर की कई मस्जिदों, मुस्लिम समाज की आवासीय कमेटी और सामाजिक संस्थाओं ने अपने दरवाजे सभी लोगों के लिए खोल दिए.
परीक्षा केंद्रों के बाहर तेज धूप, भीषण गर्मी और कई घंटों तक इंतजार के हालात को देखते हुए अलग-अलग संगठनों ने अभिभावकों के लिए विशेष इंतजाम किए. लोगों के बैठने के लिए ठंडी और आरामदायक जगहों का इंतजाम किया गया था. कई स्थानों पर पंखों से सुसज्जित हॉल उपलब्ध कराए गए, वहीं पीने के लिए ठंडा पानी, चाय, नाश्ता और दूसरी जरूरी सहूलियत भी मुहैया कराई गईं.
इस पहल का फायदा सैकड़ों अभिभावकों को मिला, जिन्हें गर्मी में घंटों सड़क किनारे खड़े रहने की परेशानी से राहत मिली. कई परिवारों ने कहा कि यह इंतजाम उनके लिए किसी बड़ी मदद से कम नहीं थी, क्योंकि बच्चों की परीक्षा के दौरान उन्हें सुरक्षित और आरामदायक स्थान मिल गया.
इस पूरे आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि यहां किसी तरह का भेदभाव देखने को नहीं मिला. अलग-अलग मजहबों और समुदायों से जुड़े लोग इन सहूलियतों का फायदा उठाते नजर आए. बड़ी संख्या में औरतें भी अपने बच्चों के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंची थीं और उन्होंने भी इन इंतजामों का फायदा हासिल की.
सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय लोगों ने बिना किसी भेदभाव के सभी अभिभावकों का स्वागत किया और उन्हें सहज माहौल उपलब्ध कराया. लोगों का कहना है कि तालीम और विद्यार्थियों के मुस्तकबिल से जुड़े ऐसे अहम मौके पर समाज के अलग-अलग वर्गों का एकजुट होकर आगे आना एक पॉजिटिव मैसेज देता है.
स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, यह सिर्फ सहूलियत मुहैया कराने का काम नहीं था, बल्कि यह इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी का भी परिचय था. उन्होंने कहा कि जब बच्चे अपने भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हों, तब समाज का फर्ज है कि वह उनके परिवारों के साथ खड़ा हो.