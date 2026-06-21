Mumbai NEET Exam 2026: हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें सामने आईं, जहां मुसलमान होने की वजह से लोगों को खाना देने से इनकार कर दिया गया, उनका नाम और मजहब पूछकर भेदभाव किया गया. ऐसे माहौल के बीच महाराष्ट्र के भिवंडी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने इंसानियत, भाईचारे और आपसी सहयोग की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है. यहां लोगों ने यह संदेश दिया कि जब बात बच्चों के मुस्तकबिल और तालीम की हो, तो मजहब और समुदाय की दीवारें अपने आप छोटी पड़ जाती हैं.