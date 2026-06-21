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NEET परीक्षा में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, भिवंडी में सभी मजहब के लोगों के लिए खुले मस्जिदों के दरवाजे

Ganga Jamuni Tehzeeb on NEET Exam 2026: महाराष्ट्र के भिवंडी में नीट परीक्षा के दौरान मस्जिदों, मुस्लिम समाज की आवासीय समितियों और सामाजिक संस्थाओं ने सभी अभिभावकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए. तेज गर्मी के बीच लोगों को बैठने की जगह, ठंडा पानी, चाय और नाश्ते की सुविधा देकर इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश की गई.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 21, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:01 PM IST
NEET परीक्षा में दिखी गंगा-जमुनी तहजीब, भिवंडी में सभी मजहब के लोगों के लिए खुले मस्जिदों के दरवाजे
Image Credit: भिवंडी में मजहब से परे हटकर मुसलमानों ने खोले सभी के लिए दरवाजे

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