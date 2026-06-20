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हिजाब-पगड़ी पर रोक नहीं, NEET 2026 के लिए NTA ने जारी की नई गाइडलाइन

NEET Exam 2026 Guidelines: NEET (UG)-2026 परीक्षा से पहले NTA ने अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. हिजाब, पगड़ी, कलावा और अन्य धार्मिक प्रतीकों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा. परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी नियमों का पालन अनिवार्य है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 20, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:15 AM IST
हिजाब-पगड़ी पर रोक नहीं, NEET 2026 के लिए NTA ने जारी की नई गाइडलाइन
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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