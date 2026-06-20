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NEET Exam 2026 Guidelines: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) देशभर के एग्जाम सेंटर्स पर रविवार (21 जून) को NEET (UG)-2026 की परीक्षा आयोजित करेगी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए NTA ने निर्देश जारी किए हैं, जिसका अभ्यार्थियों को पालन करना होगा. इससे पहले देश में होने वाली कई परीक्षाओं में धार्मिक चिन्ह या प्रतीक हटाने के लिए कहने पर विवाद हो चुका है.
हिंदूवादी संगठनों का यह इल्जाम रहता है कि जब मुस्लिम समुदाय की युवती हिजाब पहनकर जा सकती है तो हिंदू समुदाय के अभ्यर्थियों अपनी धार्मिक पहचान या चिन्ह पहनकर परीक्षा केंद्रो में परवेश क्यों नहीं जा सकते. हालांकि NTA ने धार्मिक कपड़े और प्रतीक पहनकर परीक्षा केंद्रों में एंट्री पर रोक नहीं लागई है, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों को विस्तृत जांच (फ्रिस्किंग) के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की शर्त रखी गई है.
रविवार (21 जून) को होने वाली NEET (UG)-2026 परीक्षा में शामिल अभियार्थियों के लिए NTA ने कुछ निर्देश जारी किए हैं. पहला, सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर पारदर्शी पानी की बोतल ले जाने की इजाजत है. दूसरा, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र को बारिश से बचाने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में रखकर ला सकते हैं. तीसरा, अभ्यर्थियों को धार्मिक आस्था से संबंधित वस्तुएं (जैसे धार्मिक प्रतीक, कलावा, पगड़ी, हिजाब अथवा अन्य समान वस्तुएं) पहनने की इजाजत है. ऐसे अभ्यर्थियों को विस्तृत जांच (फ्रिस्किंग) के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा.
चौथा निर्देश, हल्के कपड़े पहनना वांछनीय है, लेकिन आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी पूरी बांह के कपड़े या ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं. इसके लिए भी उन्हें केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा ताकि उचित जांच की जा सके. पांचवां निर्देश, चप्पल और कम एड़ी वाले जूते/फुटवियर पहनना प्राथमिकता दी गई है. ऊंची एड़ी वाले फुटवियर पहनने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त जांच की जा सकती है. छठा निर्देश, अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ उपकरण, ईयरफोन अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाने की सख्त मनाही है. धातु की वस्तुएं, बड़े बेल्ट बकल, भारी आभूषण और अन्य एक्सेसरीज़ परीक्षा केंद्र के अंदर अनुमति नहीं हैं.
सभी अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले अनिवार्य तलाशी (फ्रिस्किंग) होगी. इसलिए उन्हें निर्धारित रिपोर्टिंग समय पर केंद्र पहुंचने की सलाह दी जाती है, ताकि सुरक्षा जांच सुचारू रूप से हो सके और अनावश्यक तनाव से बचा जा सके. सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्देशों का पालन करें और परीक्षा के सुचारू संचालन में सहयोग करें. ड्रेस कोड एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश से वंचित किया जा सकता है.