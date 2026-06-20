चौथा निर्देश, हल्के कपड़े पहनना वांछनीय है, लेकिन आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी पूरी बांह के कपड़े या ऊनी वस्त्र पहन सकते हैं. इसके लिए भी उन्हें केंद्र पर समय से पहले पहुंचना होगा ताकि उचित जांच की जा सके. पांचवां निर्देश, चप्पल और कम एड़ी वाले जूते/फुटवियर पहनना प्राथमिकता दी गई है. ऊंची एड़ी वाले फुटवियर पहनने वाले अभ्यर्थियों की अतिरिक्त जांच की जा सकती है. छठा निर्देश, अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ उपकरण, ईयरफोन अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण परीक्षा कक्ष में ले जाने की सख्त मनाही है. धातु की वस्तुएं, बड़े बेल्ट बकल, भारी आभूषण और अन्य एक्सेसरीज़ परीक्षा केंद्र के अंदर अनुमति नहीं हैं.