CJP ने किया था 'इंसाफ दिलाने' का वादा, लेकिन आज भी दर-दर भटक रहा सारिम का परिवार; जानें पूरा मामला

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NEET Paper Leak Suicide Case: जंतर-मंतर पर CJP आंदोलन खत्म होने के बाद सरकार स्टूडेंट्स से उनकी मांगों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देने का इंतजार कर रही है. इन मांगों में उन स्टूडेंट्स के परिवारों को मुआवजा देना भी शामिल है, जिन्होंने नेट पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर लिया था. ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या पता नहीं है. इन स्टूडेंट्स में एक मुस्लिम स्टूडेंट भी है, जो असम का रहने वाला है. हालांकि, 13 जून को जामिया नगर के शाहीन बाग में सारिम नाम के एक स्टूडेंट ने भी सुसाइड कर लिया था और वह अपने सुसाइड नोट में नेट पेपर लीक और सोमवार का पेपर कैंसिल होने को अपनी सुसाइड की वजह बताया था.
सारिम बुलंदशहर जिले के बारा बस्ती के उमरपुर गांव का रहने वाला था और आकाश एक कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर रहा था. वह शाहीन बाग में एक PG में रहता था. सारिम नीट पेपर देने के बाद उसने उसी PG में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड की पुष्टि हुई है. मृतक के बड़े भाई मोहम्मद फिरोज के मुताबिक, वह अपने भाई का नाम सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल करवाने के लिए जंतर-मंतर पर धरने के दौरान जेपी नेताओं से भी मिले थे, जिन्होंने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया था लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए. मोहम्मद फिरोज के मुताबिक, वह इस बारे में कई लोगों से मिल चुके हैं. उनका दावा है कि उनके भाई ने पेपर नेट पर लीक होने और फिर कैंसिल होने से परेशान होकर सुसाइड किया. उनके पास सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट्स भी हैं.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, NEET 2026 का पेपर लीक हो गया था, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया. छात्रों में भारी गुस्सा था. वे सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध-प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए. इस उथल-पुथल के बीच, पेपर लीक होने के बाद कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली. इन दुखद मौतों ने न्याय की मांग को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शनों को और तेज कर दिया. सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. CJP के नेतृत्व में छात्रों ने एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया. 20 जुलाई को छात्र सड़कों से संसद की ओर मार्च कर रहे थे, तभी पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई, जिसमें सैकड़ों छात्र घायल हो गए.
25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था इस्तीफा
इस टकराव के बाद विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ एक अभियान शुरू किया. इसके बाद CJP और सरकार के बीच बातचीत हुई, जिसके नतीजे में कई समझौते हुए. CJP की मांगों में शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवज़ा, और सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ-साथ हिरासत में लिए गए सभी छात्रों की रिहाई शामिल थी. इन मांगों के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफ़ा दे दिया. तब से CJP इस घटना का जश्न मना रहा है और प्रधान के इस्तीफ़े को एक बड़ी जीत मान रहा है.