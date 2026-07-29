CJP ने किया था 'इंसाफ दिलाने' का वादा, लेकिन आज भी दर-दर भटक रहा सारिम का परिवार; जानें पूरा मामला

सारिम बुलंदशहर जिले के बारा बस्ती के उमरपुर गांव का रहने वाला था और आकाश एक कोचिंग सेंटर से पढ़ाई कर रहा था. वह शाहीन बाग में एक PG में रहता था. सारिम नीट पेपर देने के बाद उसने उसी PG में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड की पुष्टि हुई है. मृतक के बड़े भाई मोहम्मद फिरोज के मुताबिक, वह अपने भाई का नाम सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल करवाने के लिए जंतर-मंतर पर धरने के दौरान जेपी नेताओं से भी मिले थे, जिन्होंने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया था लेकिन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए. मोहम्मद फिरोज के मुताबिक, वह इस बारे में कई लोगों से मिल चुके हैं. उनका दावा है कि उनके भाई ने पेपर नेट पर लीक होने और फिर कैंसिल होने से परेशान होकर सुसाइड किया. उनके पास सबूत के तौर पर डॉक्यूमेंट्स भी हैं.