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CJP ने किया था 'इंसाफ दिलाने' का वादा, लेकिन आज भी दर-दर भटक रहा सारिम का परिवार; जानें पूरा मामला

NEET Paper Leak Suicide Case: जंतर-मंतर पर CJP का विरोध-प्रदर्शन खत्म होने के बाद सारिम के भाई ने दावा किया कि उन्होंने आत्महत्या करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में अपने भाई का नाम शामिल करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. परिवार का कहना है कि NEET पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से परेशान होकर सारिम ने अपनी जान दे दी.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 29, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:33 AM IST
CJP ने किया था 'इंसाफ दिलाने' का वादा, लेकिन आज भी दर-दर भटक रहा सारिम का परिवार; जानें पूरा मामला
Image Credit: सुसाइड करने वाला स्टूडेंट सारिम और CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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