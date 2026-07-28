/दिल्ली पुलिस पर गैरकानूनी हिरासत का आरोप, NEET प्रदर्शन के वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

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NEET Paper Leak Protest: दिल्ली में NEET पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान खाने-पीने की चीज़ें बांटने वाले वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जनैद का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में लिया और परेशान किया और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जबरन पुलिस कार्रवाई की गई.
जुनैद ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि 24 जुलाई की आधी रात के करीब, जब वह एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाकर राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल से लौट रहे थे, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें उठा लिया और लगभग पांच से छह घंटे तक गाड़ी में बिठाए रखा. इस दौरान, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया और डराया गया और उनका मोबाइल फोन जबरन छीनकर अनलॉक करवाया गया और उसकी तलाशी ली गई. उन्होंने दावा किया कि उनसे बार-बार पूछताछ की गई कि उन्हें कौन फंड कर रहा था और विरोध प्रदर्शनों के दौरान खाने-पीने की चीज़ों के लिए पैसा कहां से आ रहा था. उन्होंने कहा कि पांच-छह घंटे की इस मुश्किल स्थिति के बाद उन्हें देहरादून रोड पर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया और दिल्ली वापस आने के लिए उन्हें देहरादून से कैब लेनी पड़ी.
परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई
जुनैद ने यह भी इल्जाम लगाया है कि गाजियाबाद पुलिस ने उनके पिता को हिरासत में लिया और उनके घर की तलाशी ली, जिस दौरान घर का कई सामान क्षतिग्रस्त हो गया. याचिका के मुताबिक, पुलिस उनकी शादीशुदा बहन के मेरठ स्थित घर भी गई और उनके ससुर और देवर को ले गई, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया. याचिका में कहा गया है कि हिरासत में लेने, छापेमारी या फोन की तलाशी जैसी कोई भी कार्रवाई न तो किसी कागजी कार्रवाई के आधार पर की गई और न ही कानून के तहत जरूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई.
जुनैद ने क्या की मांग
जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि पुलिस को उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई भी और जबरदस्ती वाली कार्रवाई करने से रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके या उनके परिवार के खिलाफ कोई भी जांच पूरी तरह से कानून के अनुसार की जाए. लाइव-लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद मनोज कुमार झा द्वारा दायर एक लंबित रिट याचिका के तहत एक आवेदन के रूप में दायर की गई है, जिसमें CJP विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.