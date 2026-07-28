/दिल्ली पुलिस पर गैरकानूनी हिरासत का आरोप, NEET प्रदर्शन के वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

जुनैद ने एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि 24 जुलाई की आधी रात के करीब, जब वह एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाकर राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल से लौट रहे थे, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें उठा लिया और लगभग पांच से छह घंटे तक गाड़ी में बिठाए रखा. इस दौरान, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें धमकाया और डराया गया और उनका मोबाइल फोन जबरन छीनकर अनलॉक करवाया गया और उसकी तलाशी ली गई. उन्होंने दावा किया कि उनसे बार-बार पूछताछ की गई कि उन्हें कौन फंड कर रहा था और विरोध प्रदर्शनों के दौरान खाने-पीने की चीज़ों के लिए पैसा कहां से आ रहा था. उन्होंने कहा कि पांच-छह घंटे की इस मुश्किल स्थिति के बाद उन्हें देहरादून रोड पर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया और दिल्ली वापस आने के लिए उन्हें देहरादून से कैब लेनी पड़ी.