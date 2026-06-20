NEET Re- Exam 2026: देश में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन पाना छात्रों के लिए आसान नहीं है. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे बड़ी चिंता सवालों के जवाब देना होता है, लेकिन लगता है कि इस बार कुछ छात्रों को पहले व्यवस्था की पहेली सुलझानी पड़ रही है. बीते माह 3 मई को NEET एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, लेकिन अब रि-एग्जाम से पहले नागपुर के एक छात्र के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे महाराष्ट्र की जगह हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया. इस गलती ने छात्र और उसके परिवार को परेशान कर दिया.