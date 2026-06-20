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NEET Re- Exam 2026: देश में मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन पाना छात्रों के लिए आसान नहीं है. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे बड़ी चिंता सवालों के जवाब देना होता है, लेकिन लगता है कि इस बार कुछ छात्रों को पहले व्यवस्था की पहेली सुलझानी पड़ रही है. बीते माह 3 मई को NEET एग्जाम का पेपर लीक हो गया था, लेकिन अब रि-एग्जाम से पहले नागपुर के एक छात्र के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे महाराष्ट्र की जगह हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में परीक्षा केंद्र आवंटित कर दिया गया. इस गलती ने छात्र और उसके परिवार को परेशान कर दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने नीट के रि-एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, लेकिन जब एडमिट कॉर्ड आया तो वह उनका परिवार हैरान रह गया. 21 जून को होने वाली रि-एग्जाम में अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब का सेंटर अबू धाबी के एक स्कूल आवंटित कर दिया गया है.
अबू धाबी परीक्षा केंद्र देखकर सदमे में छात्र
अब्दुल्ला के पिता मोहम्मद तालिब ने बताया कि NEET का एडमिट कार्ड पहले तो डाउनलोड नहीं हो रहा था, कल शुक्रवार (19 जून) की शाम करीब चार बजे जब बड़ी मुश्किल से उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तो उसमें परीक्षा केंद्र अबू धाबी के एक स्कूल में लिखा हुआ था. यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने एग्जाम सेंटर के विकल्प में इस तरह के किसी भी जगह नहीं चुना था.
NEET अभ्यर्थी अब्दुल्ला के पिता ने बताया कि परीक्षा केंद्र देखने के बाद NEET के जरिये जारी हेल्पलाइन नंबर पर फौरन बात की. सारी समस्या सुनने के बाद बताया गया कि हमें ईमेल भेजने के लिए कहा गया. उन्होंने बताया कि ईमेल भेजने के बाद एनटीए अधिकारियों का फोन आया कि शनिवार को शाम चार बजे तक आपको नया एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
पीड़ित छात्र की एनटीए से नागपुर सेंटर देने की गुहार
मोहम्मद तालिब ने बताया कि उन्होंने परीक्षा केंद्र के लिए तीन जिलों का ऑप्शन दिया था. अब उनकी मांग है कि उनके बेटे को नागपुर में ही परीक्षा केंद्र दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और किसी दूसरे जिले में जाना भी मुश्किल होगा. उन्होंने बताया कि एडमिट कार्ड में हुई भारी भूल को देखते हुए उनका बेटा बहुत सदमे में है. इसलिए यह जरुरी है कि उनको परीक्षा केंद्र नागपुर ही आवंटित किया जाए.
अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने कहा, "मेरा बेटा इस पूरी घटना से बहुत परेशान है. वह कल बहुत रोया था और परीक्षा भी नहीं देना चाहता था. उसकी मां ने उसे समझाने और मनाने की कोशिश की. अगर वह मान गया, तो वह परीक्षा देगा." उन्होंने यह भी बताया कि उनके बेटे के पास पासपोर्ट तक नहीं है, उसकी उम्र 18 साल से कम है, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट के लिए कभी अप्लाई भी नहीं किया. ऐसे में विदेश में परीक्षा केंद्र मिलने की बात ने परिवार की परेशानी और बढ़ा दी.
मोहम्मद तालिब के मुताबिक, एक बार को अगर पासपोर्ट होता भी तो इतने कम समय में अबू धाबी में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना नामुमकिन था. उन्होंने कहा कि जब हमने परीक्षा के लिए भारत से बाहर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं, तो कैसे मेरे बेटे का परीक्षा केंद्र अबू धाबी आवंटित कर दिया गया. उन्होंने कहाकि हालांकि एनटीए ने अपनी गलती मान ली है, और हमें जल्द ही परीक्षा केंद्र आवंटित करने का आश्वासन दिया है. अब परिवार को उम्मीद है कि समय रहते गलती सुधारी जाएगी, ताकि छात्र बिना किसी अतिरिक्त तनाव के अपनी परीक्षा दे सके.