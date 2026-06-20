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NEET परीक्षा में छात्र को मिला अबू धाबी एग्जाम सेंटर, सदमे में छात्र अब्दुल्ला और उसका परिवार

NTA Allotted Abu Dhabi NEET Examination Centre: NEET एग्जाम का पेपर लीक होने के बाद डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले अभ्यर्थी पहले से ही सदमे में हैं, लेकिन अब रि-एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड में त्रुटियों की जानकारी सामने आई है. इसी तरह के एक मामले में नागपुर के छात्र का परीक्षा केंद्र अबू धाबी के एक स्कूल में आवंटित कर दिया गया.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 20, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 04:55 PM IST
NEET परीक्षा में छात्र को मिला अबू धाबी एग्जाम सेंटर, सदमे में छात्र अब्दुल्ला और उसका परिवार
Image Credit: नागपुर के छात्र को NEET के लिए मिला अबू धाबी में परीक्षा केंद्र (PC-ANI)

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