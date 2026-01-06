Watch: कर्फ्यू की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं असामाजिक तत्व, मुसलमानों की हत्या की दी धमकी

Birgunj News: भारत का पड़ोसी देश नेपाल शहर बीरगंज के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव भड़क गया है. अशांति के कारण पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है. अधिकारियों ने बताया है कि कर्फ्यू 6 जनवरी तक लागू रहेगा और अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो इसे बढ़ाया जाएगा. इस बीच, परसा जिले के बीरगंज से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें लोगों का एक ग्रुप ढोल बजाते हुए सड़कों पर मार्च कर रहा है और मुसलमानों के नरसंहार की मांग कर रहा है और "जय श्री राम" नारे लगा रहा है.

इस घटना के बाद बीरगंज में रहने वाले मुस्लिम समुदाय में डर और चिंता का माहौल है. सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो ने स्थिति की गंभीरता को उजागर किया है. इन वीडियो में कथित तौर पर असामाजिक तत्व मस्जिदों और मुस्लिम आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाते दिख रहे हैं. एक वायरल वीडियो में लोगों का एक ग्रुप मस्जिद के कंपाउंड में घुसता दिख रहा है, जहां तोड़फोड़ की गई और दावा किया जा रहा है कि पवित्र कुरान का अपमान किया गया. इस घटना से इलाके में तनाव और बढ़ गया है.

नरसंहार के लगे नारे

स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और समुदाय में असुरक्षा की भावना गहरी हो गई है. एक और वीडियो में असामाजिक तत्व मुस्लिम घरों पर पत्थर फेंकते दिख रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कर्फ्यू लगने के बाद भी एक ग्रुप मुस्लिम इलाकों में घुस रहा है, मुसलमानों को मारने की बात कर रहा है और ढोल बजाते हुए "जय श्री राम" के नारे लगा रहा है. चश्मदीदों के मुताबिक, पत्थरबाजी से कई घरों को नुकसान पहुंचा और डर के मारे महिलाओं और बच्चों को घरों के अंदर छिपना पड़ा.

दहशत में हैं मुसलमान

इन घटनाओं के बाद, स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. समुदाय के बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शांति और सद्भाव बहाल करने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है. उन्होंने प्रशासन से अफवाहों को फैलने से रोकने और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने की अपील की है. इस बीच, प्रशासन ने कहा है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.